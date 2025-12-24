24 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en enero: cómo quedan los haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el monto extraordinario de $70.000 se mantendrá en enero de 2026.

Por
El monto está congelado desde marzo de 2024.

El monto está congelado desde marzo de 2024.

Télam

El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) para enero de 2026 mediante el Decreto 918/2025 publicado en el Boletín Oficial, con un monto congelado desde marzo de 2024.

Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.
En las páginas publicadas, expresaron que "los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de enero de 2026, se considera oportuno el otorgamiento de un bono extraordinario previsional".

Mientras que en el artículo 1° del mismo expresaron que se otorga "un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $70.000 a los beneficiarios enunciados en el artículo 2° del presente decreto y cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente medida, que se abonará en el mes de enero de 2026".

Con el aumento del 2,47%, la jubilación mínima quedará en $349.299,32 y, con el plus extraordinario, el ingreso total ascenderá a $419.299,32.

Mientras tanto la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se quedará en $279.439,46; las Pensiones No Contributivas (PNC) en $244.509,52; y la Prestación Básica Universal (PBU) trepará los $159.788,50.

BOA 24/12

Quiénes podrán acceder al bono de ANSES en 2026

El bono se paga de forma completa a quienes perciben el haber mínimo y de manera proporcional al resto de los jubilados y pensionados, hasta que la suma total alcance el valor de la jubilación mínima más los $70.000, que en diciembre fue de $410.879.

Quienes cobren más que la mínima, pero menos que $410.879 recibirán un bono proporcional pero de menor valor.

De cuánto será el bono para jubilados de ANSES en 2026

Según se confirmó en el Presupuesto del año que viene, el bono se volverá a entregar en 2026 pero permanecerá congelado, sin recomposición frente a la inflación, por lo que seguirá ubicado en los $70.000.

