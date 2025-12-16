Como saber si tu auto es uno de los que está exentos de la VTV en 2026

16 de diciembre de 2025 Inicio
Desde enero de 2026 no deberán realizar la VTV los autos particulares que cumplan de forma simultánea con dos requisitos.

Desde enero de 2026 no deberán realizar la VTV los autos particulares que cumplan de forma simultánea con dos requisitos.

  • Desde enero de 2026 rige un nuevo esquema de VTV que deja fuera a autos nuevos y con bajo kilometraje.
  • La exención alcanza a vehículos particulares con menos de cuatro años y hasta 60.000 km recorridos.
  • También quedan exceptuadas algunas motos y unidades de servicios esenciales con controles propios.
  • Es posible verificar fácilmente si un vehículo debe o no realizar el trámite según antigüedad y uso.

La Verificación Técnica Vehicular tendrá cambios importantes a partir de 2026 y muchos conductores podrán quedar exentos del trámite. La reforma redefine qué autos deben pasar por la inspección obligatoria y cuáles quedan automáticamente exceptuados desde enero.

La actualización del sistema responde al problema que están ocasionando las demoras para conseguir turnos y a los aumentos en el valor del control durante 2025. Desde el área de Transporte explicaron que el objetivo es ordenar la demanda y focalizar las inspecciones en los vehículos con mayor desgaste.

Con este nuevo esquema, quienes tengan un auto relativamente nuevo o con poco uso podrán confirmar si siguen obligados a realizar la VTV o si pasan a estar exceptuados de manera automática.

Mecánico

Cuáles son los autos exentos de la VTV en 2026

Desde enero de 2026 no deberán realizar la VTV los autos particulares que cumplan de forma simultánea con dos requisitos: tener menos de cuatro años de antigüedad y no superar los 60.000 kilómetros recorridos. En la práctica, esto incluye a los vehículos patentados en 2023, 2024 y 2025, siempre que mantengan un kilometraje inferior al límite establecido.

Además, quedan exceptuadas del control las motos con menos de un año de uso y los móviles pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, ya que cuentan con sistemas de control técnico propios. Según estimaciones oficiales, esta medida permitiría reducir la demanda de turnos en torno al 15%.

vtv inspección.jpg

Cómo ver si tu auto no debe hacer la VTV en 2026

Para saber si un vehículo está exento del trámite en 2026, es importante revisar algunos datos básicos. El primero es el año de patentamiento, ya que si la unidad fue registrada a partir de 2023, existe una alta probabilidad de quedar exceptuado. El segundo punto es el kilometraje, ya que superar los 60.000 kilómetros obliga a realizar la verificación aunque el auto sea reciente.

También influye el tipo de vehículo. Las motos con menos de un año de antigüedad no deben hacer la VTV, mientras que los autos eléctricos e híbridos continúan alcanzados por la obligación, aunque con revisiones adaptadas a su sistema de motorización. Esta definición buscó despejar versiones que circulaban sobre una posible exclusión de estos modelos.

