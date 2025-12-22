Trámite fundamental: cómo será hacer la VTV en 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se presenta como un requisito obligatorio para todos los conductores, con el objetivo central de reforzar la seguridad en la vía pública. Mediante este procedimiento, técnicos especializados llevan adelante un control minucioso de los elementos esenciales del vehículo, como el sistema de frenos, la alineación, el estado de los neumáticos y el correcto funcionamiento de las luces. Esta instancia preventiva garantiza una respuesta adecuada del automóvil ante situaciones de riesgo y disminuye de forma considerable la posibilidad de desperfectos mecánicos durante la circulación.

En el último tiempo, el sistema de inspección incorporó modificaciones orientadas a mejorar la organización del trámite y agilizar los controles. Los cambios contemplan nuevos plazos de revisión, definidos según la antigüedad o el kilometraje del vehículo, y una ampliación de los centros habilitados para realizar la inspección. Si bien estas actualizaciones impactan en la modalidad y los tiempos del proceso, la obligatoriedad de la VTV se mantiene vigente, por lo que los conductores deben controlar con atención las fechas de vencimiento.

Circular sin la VTV al día implica sanciones relevantes, entre las que se destacan multas económicas para quienes transiten con la oblea vencida o sin realizar la verificación correspondiente. Además de la penalización monetaria, esta falta puede derivar en la retención del registro de conducir o en inconvenientes con la cobertura del seguro en caso de accidente. Mantener la verificación vigente representa una medida de responsabilidad individual y colectiva que contribuye a una conducción segura y al cumplimiento de las normas de tránsito.

Para 2026, la Verificación Técnica Vehicular incorpora cambios relevantes orientados a modernizar el sistema y reducir la carga para los conductores. La principal novedad es la ampliación de los plazos para los vehículos nuevos: en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares quedan exceptuados del trámite hasta cumplir cuatro años desde su patentamiento o alcanzar los 64.000 kilómetros. En el caso de los rodados con una antigüedad de entre cuatro y siete años y menos de 84.000 kilómetros, la vigencia de la oblea pasa a ser de dos años, mientras que la revisión anual queda reservada para los vehículos más antiguos o con uso intensivo.

Otra modificación central es el avance en la digitalización y descentralización del servicio. Desde este año, la certificación no solo figura en la oblea del parabrisas, sino que también se encuentra disponible en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina, lo que agiliza los controles viales. Además, comienza a implementarse un esquema que habilita a talleres particulares y concesionarias oficiales a certificarse para realizar la inspección, ampliando la red de centros disponibles y reduciendo los tiempos de espera para conseguir turno.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de estas flexibilizaciones, las autoridades refuerzan los controles sobre aspectos puntuales y mantienen sanciones severas ante el incumplimiento. Los protocolos de revisión incorporan criterios más exigentes en relación con los vidrios polarizados y las emisiones contaminantes. Circular con la VTV vencida en 2026 implica multas que pueden superar los 300.000 pesos, según el valor de la Unidad Fija vigente. Mantener el trámite al día continúa siendo una obligación legal y el principal respaldo para asegurar que el vehículo circule en condiciones seguras.

Cuáles son los autos que están exentos de la VTV en 2026

Desde enero de 2026 rige una normativa que reduce la exigencia para los propietarios de vehículos nuevos. En jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares quedan exceptuados de realizar la VTV hasta cumplir cuatro años desde el patentamiento, siempre que no superen los 60.000 kilómetros recorridos, con un tope que en algunas zonas llega a 64.000 km. Esta disposición alcanza a las unidades patentadas entre 2023 y 2025 y permite que los conductores de rodados con bajo uso eviten el trámite durante los primeros años de circulación.

vtv inspección.jpg

Además de la antigüedad del vehículo, existen grupos específicos que acceden a la exención del pago del arancel, aunque deben someterse a la inspección técnica para garantizar la seguridad vial. Este beneficio corresponde a jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos y a personas con discapacidad que sean titulares del vehículo, junto con tutores o familiares directos en situaciones determinadas. En estos casos, el trámite resulta gratuito siempre que se presente la documentación respaldatoria, como el Certificado Único de Discapacidad o el comprobante de ingresos.

El esquema de exenciones también contempla a las motocicletas durante su primer año de antigüedad y a los vehículos afectados a servicios esenciales, como bomberos, fuerzas de seguridad y emergencias, que cuentan con controles internos propios. Aun así, si un vehículo nuevo participa en un siniestro que compromete elementos de seguridad o supera el límite de kilometraje antes de cumplir los cuatro años, debe realizar la verificación para circular de manera legal por calles y rutas.