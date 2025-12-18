Cuáles son todos los cambios confirmados que tiene la VTV para 2026 y qué debés saber si te vas de vacaciones

Las autoridades definieron diferencias según el año de patentamiento, el tipo de unidad y el uso que se le da al vehículo.

Con la llegada de 2026, se confirmaron modificaciones en el esquema de revisión obligatoria para vehículos que impactarán en la rutina de millones de conductores en el país. Las disposiciones buscan ordenar el proceso, actualizar los parámetros de evaluación y aclarar quiénes deben cumplir con el trámite.

Las autoridades definieron diferencias según el año de patentamiento, el tipo de unidad y el uso que se le da al vehículo. Esto implica que algunos autos quedarán liberados de la obligación , mientras que otros deberán ajustarse a nuevas condiciones de control, especialmente en zonas urbanas como la Ciudad de Buenos Aires.

Conocer estas pautas con tiempo permite planificar mejor, evitar sanciones y organizar viajes sin que haya contratiempos. Además, se puede optimizar la demanda de turnos, la cual suele incrementarse en determinados momentos del año.

Desde enero se aplicarán ajustes en la forma en que se realiza la verificación, con particularidades según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires se anticiparon modificaciones en el esquema vigente, aunque el procedimiento seguirá requiriendo turno previo gestionado de manera online.

En el caso de lo s vehículos híbridos y eléctricos, se ratificó que deberán continuar realizando la revisión. Si bien se había mencionado una posible excepción, finalmente se estableció que estarán incluidos, con controles adecuados a sus sistemas de propulsión y a la tecnología que incorporan.

El sistema digital para solicitar turnos se mantendrá tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires, lo que permitirá sostener el esquema actual de organización y atención en las plantas habilitadas.

auto-ruta.jpg

Cuáles son los vehículos exentos de la VTV en 2026

A partir del próximo año, los autos particulares no estarán obligados a realizar la verificación si cumplen al menos una de estas condiciones: tener menos de cuatro años desde su inscripción inicial o no superar los 60.000 kilómetros recorridos. Esta regla alcanza a los modelos registrados entre 2023 y 2025 que se mantengan dentro de ese límite de uso.

Las motos con menos de un año de antigüedad también quedarán fuera del requisito, al igual que los móviles pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, que cuentan con mecanismos de control propios.

De acuerdo con estimaciones oficiales, estas excepciones permitirán disminuir alrededor de un 15% la demanda de turnos en las plantas de verificación, agilizando la atención para el resto de los conductores.