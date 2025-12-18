18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son todos los cambios confirmados que tiene la VTV para 2026 y qué debés saber si te vas de vacaciones

Las nuevas pautas redefinen quiénes deben cumplir con el control obligatorio. Anticiparse ayuda a evitar demoras y sanciones.

Por
Las autoridades definieron diferencias según el año de patentamiento

Las autoridades definieron diferencias según el año de patentamiento, el tipo de unidad y el uso que se le da al vehículo. 

Freepik
  • La verificación vehicular tendrá ajustes en criterios de control y plazos a partir del próximo año.
  • No todos los autos y motos estarán alcanzados: la antigüedad y el kilometraje serán claves.
  • Los modelos híbridos y eléctricos seguirán sujetos al trámite, aunque con evaluaciones adaptadas.
  • El sistema de turnos continuará siendo digital en CABA y en la provincia bonaerense.

Con la llegada de 2026, se confirmaron modificaciones en el esquema de revisión obligatoria para vehículos que impactarán en la rutina de millones de conductores en el país. Las disposiciones buscan ordenar el proceso, actualizar los parámetros de evaluación y aclarar quiénes deben cumplir con el trámite.

Enrique Shaw será el primer empresario argentino en convertirse en santo.
Te puede interesar:

El Vaticano confirmó la beatificación del argentino Enrique Shaw

Las autoridades definieron diferencias según el año de patentamiento, el tipo de unidad y el uso que se le da al vehículo. Esto implica que algunos autos quedarán liberados de la obligación, mientras que otros deberán ajustarse a nuevas condiciones de control, especialmente en zonas urbanas como la Ciudad de Buenos Aires.

Conocer estas pautas con tiempo permite planificar mejor, evitar sanciones y organizar viajes sin que haya contratiempos. Además, se puede optimizar la demanda de turnos, la cual suele incrementarse en determinados momentos del año.

vtvv.jpg

Qué cambios tiene la VTV para 2026

Desde enero se aplicarán ajustes en la forma en que se realiza la verificación, con particularidades según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires se anticiparon modificaciones en el esquema vigente, aunque el procedimiento seguirá requiriendo turno previo gestionado de manera online.

En el caso de los vehículos híbridos y eléctricos, se ratificó que deberán continuar realizando la revisión. Si bien se había mencionado una posible excepción, finalmente se estableció que estarán incluidos, con controles adecuados a sus sistemas de propulsión y a la tecnología que incorporan.

El sistema digital para solicitar turnos se mantendrá tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires, lo que permitirá sostener el esquema actual de organización y atención en las plantas habilitadas.

auto-ruta.jpg

Cuáles son los vehículos exentos de la VTV en 2026

A partir del próximo año, los autos particulares no estarán obligados a realizar la verificación si cumplen al menos una de estas condiciones: tener menos de cuatro años desde su inscripción inicial o no superar los 60.000 kilómetros recorridos. Esta regla alcanza a los modelos registrados entre 2023 y 2025 que se mantengan dentro de ese límite de uso.

Las motos con menos de un año de antigüedad también quedarán fuera del requisito, al igual que los móviles pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, que cuentan con mecanismos de control propios.

De acuerdo con estimaciones oficiales, estas excepciones permitirán disminuir alrededor de un 15% la demanda de turnos en las plantas de verificación, agilizando la atención para el resto de los conductores.

Noticias relacionadas

play

Echarri expuso contra la reforma laboral: "Es una ley regresiva y ruinosa"

play

Indignante video: golpearon brutalmente a un abuelo de 89 años dentro de un geriátrico

Una mujer creyó que tenía estrés pero su diagnóstico lo cambió todo

Creyó que el tic en el ojo era por estrés pero un diagnóstico lo cambió todo: pensó que iba a morir

play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Este es uno de los casos que conmocionó a Reino Unido.

"La casa de los horrores" de Gloucester: cuál es la historia de la pareja que horrorizó a todo el mundo con sus crímenes

Cortes de luz programados para la jornada del jueves 18 de diciembre. 

Alerta usuarios: cortes de luz programados para el jueves 18 de diciembre

Rating Cero

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

últimas noticias

Axel Kicillof. 

Axel, presente en la marcha contra la reforma laboral: "No va a mejorar nada con esta ley"

Hace 3 minutos
Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Crisis económica: el consumo privado cayó 1,1% en noviembre

Hace 11 minutos
Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Hace 13 minutos
Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 19 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 19 minutos