Cómo saber en qué punto está la carne del asado con un truco casero

Un método simple y rápido permite identificar que tan cocida está el corte solo con el tacto, sin necesidad de cortarlo ni perder sus jugos.

Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

  • Existe una forma simple de identificar la cocción de la carne sin instrumentos.
  • No hace falta cortar el asado para saber cómo está por dentro.
  • Un método práctico se volvió popular entre cocineros y fanáticos de la parrilla.
  • La técnica puede aplicarse tanto en parrilla como en plancha.

Lograr el punto justo del asado es uno de los grandes desafíos frente a la parrilla. Mientras algunos prefieren la carne jugosa y apenas sellada, otros la eligen bien cocida. ¿Cómo saberlo con un truco casero?

Para quienes no cuentan con termómetro o no quieren cortar la pieza y perder jugos, existe un método casero simple y efectivo que se volvió viral gracias a un chef profesional. Se trata de una técnica táctil que permite identificar el punto de cocción de la carne usando partes del rostro como referencia.

Este tip no requiere instrumentos y funciona como una guía rápida para estimar el punto sin cortarla.

carne punto

Cuál es el truco casero para saber en qué punto está la carne

El chef Luciano Mazzetti popularizó este método al enseñarlo en un reality culinario. La clave está en comparar la firmeza de la carne con la textura de distintas zonas de la cara, presionando suavemente con el dedo índice.

Según explica el chef, cada zona del rostro se asocia a un nivel de cocción distinto:

  • Labio: su textura blanda se asemeja a una carne poco hecha o casi cruda.
  • Mentón: al tacto resulta firme pero elástico, equivalente a una carne en punto medio.
  • Nariz: su dureza indica una carne bien cocida o pasada.

La comparación debe hacerse inmediatamente después de presionar la carne para notar mejor la similitud.

Cómo aplicar el truco paso a paso en el asado

Para usar esta técnica correctamente, se recomienda:

  • Presionar la carne con el dedo índice sin pincharla.
  • Comparar la firmeza con la zona del rostro elegida.
  • Evitar mover la carne constantemente para no alterar la cocción.

Aunque no es un método infalible, resulta muy útil cuando se busca una referencia rápida sin perder jugos.

Qué tener en cuenta antes de confiar solo en el tacto

El color y la textura de la carne pueden variar según:

  • El corte
  • La edad del animal
  • Su alimentación

Por eso, este truco funciona como orientación, pero no reemplaza la experiencia ni las buenas prácticas de cocción. Para mayor precisión, siempre se puede complementar con un termómetro o un pequeño corte en el centro.

Un consejo clave para que el asado quede perfecto

Una vez retirada del fuego, conviene dejar reposar la carne unos minutos antes de cortarla. Esto permite que los jugos se redistribuyan y evita una falsa percepción del punto de cocción. Controlar el calor, salar en el momento justo y no apurar el proceso son hábitos que, junto con este truco casero, ayudan a lograr un asado sabroso y jugoso.

