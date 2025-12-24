24 de diciembre de 2025 Inicio
La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Paola vive en San Martín junto a su esposo e hijo. Luego de contar en C5N lo vivido, recibió la donación de un lavarropa, un colchón y la ayuda de un fletero que lo transportará de manera gratuita a su casa.

El fuerte temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó diversas historias de vida de familias que perdieron todo. Una de ellas es la de Paola, quien vive en San Martín junto a su esposo e hijo y, luego de contar en C5N lo vivido, recibió la donación de un lavarropa, un colchón y la ayuda de un fletero que lo transportará de manera gratuita a su casa.

El drama de perderlo todo en Navidad por el temporal: "Esto es una locura"

Las lluvias afectaron la cotidianidad de la familia, justo una fecha tan especial como lo es el 24 de diciembre, previo a la Fiesta de la Navidad. Paola habló con el cronista Alejandro Moreyra en el programa Mañanas Argentinas y relató todas las pérdidas sufridas y necesidades prioritarias que tienen.

En este marco, la solidaridad de los televidentes de C5N se hizo presente. "Hay mucha gente viendo y alguien se comunicó con nosotros. Es Belén, que te va ayudar", le señaló el conductor Juan Amorín a Paola, previo a cruzar el llamado telefónico al aire donde confirmó que iba a donarle un lavarropa.

"Estaba escuchando el testimonio. La verdad que le mando fuerzas desde acá y justo en casa tenemos un lavarropas que nos sobra. Hace un montón de días que estábamos viendo que hacemos y no creo que se casualidad que justo estaba mirando el noticiero y vi que lo necesitabas. Enseguida me contacté para que lo puedas tener", explicó Belén en medio de la emoción de Paola, que solo tuvo palabras de agradecimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2003806820746535070&partner=&hide_thread=false

Minuto después fue Jorge, otro televidente de C5N, quien se comunicó al aire para brindarle otra muestra de solidaridad a la familia afectada e informarle que es fletero y se ofrecía a transportar el lavarropa a la localidad de San Martín. "Nos vamos a poner de acuerdo, coordinamos y te lo voy a llevar", afirmó el hombre.

Las muestras de solidaridad se hicieron presentes durante toda la mañana. Los diferentes vecinos afectados por el temporal también recibieron donaciones de dinero luego de compartir diferentes alias de billeteras virtuales.

