Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A. no brindan servicio desde las 10:30 por tiempo indefinido porque se realiza una asamblea general.

Por
Paro de colectivos por tiempo indefinido.

Un nuevo paro de colectivos se desarrolla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) producto de una asamblea general de parte de los trabajadores de La Nueva Halcón S.A., quienes reclaman atrasos en los pagos desde hace tiempo.

¿Otro paro de colectivos? La UTA advirtió que convocará a una medida de fuerza si no hay acuerdo

De este modo, las líneas 148 y 502 no prestan servicio, pero no es la primera vez que iban a tener un cese de actividades, ya que tienen constantes atrasos con los pagos y eso afecta a los usuarios, ya que ambas circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Todos los meses denuncian que no les pagaron en su totalidad el sueldo y, hasta que no le regularizan el pago, no vuelven a trabajar. En diciembre no realizaron la medida los primeros días, sino que el reclamo vino con el aguinaldo.

En este caso, se realizará una asamblea para tratar los pasos a seguir y sobre cómo no perjudicar a los usuarios con los reclamos. No conforme, desde la empresa anunciaron que puede seguir sucediendo.

