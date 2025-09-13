14 de septiembre de 2025 Inicio
Padre "Paco" Olveira: "Este Gobierno nos va matando con cuentagotas"

El sacerdote católico, del grupo de curas en Opción por los Pobres, cuestionó el ensañamiento de Javier Milei con los más débiles.

El sacerdote participa activamente de la marcha de los jubilados en el Congreso.

El padre Francisco "Paco" Olveira, del grupo de Curas en Opción por los Pobres, condenó la violencia del Gobierno hacia los más débiles: "Es un gobierno muy sádico que va en contra de los más débiles".

El sacerdote participa de las marchas de los jubilados, todos los miércoles, frente al Congreso, y fue detenido y gaseado por la Policía por haber intercedido en otra detención: "Este es un gobierno muy cruel, por eso se le dio vuelta la taba el domingo pasado. Es muy sádico, y se ensaña con los jubilados, las personas con discapacidad".

"Este gobierno mata, nos está matando a cuentagotas pero nos mata", aseguró.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el sacerdote remarcó que "se creen una supremacía o algo distinto". Fue más allá y los trató de "nazis y fascistas", ya que lo que los caracteriza es que "no se permite la diferencia, que se piense distinto, y por ende la protesta", detalló.

El cura resaltó que hay mayores que no van a movilizar porque "sus hijos no los dejan ir" por razones de seguridad, y se solidarizó con todos los que protestan y "con los trabajadores y profesionales del Garrahan".

Olivera cuestionó a los que avalan la estigmatización de la gente que vive en el Conurbano con frases como "“la gente de La Matanza ama cagar en un tacho”, y que volvieron a votar al espacio de Milei: "No entiendo que una sola persona que se diga humana, que tiene moral, que tiene ética, que es religiosa o creyente, pueda votar una opción así... No es humano que haya gente que piense así de los demás porque votó una opción política que no es la de él. Y no hablo de los sectores más concentrados de la economía que lo votaron para defender sus privilegios", subrayó.

