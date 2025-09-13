Padre "Paco" Olveira: "Este Gobierno nos va matando con cuentagotas"

El padre Francisco "Paco" Olveira, del grupo de Curas en Opción por los Pobres, condenó la violencia del Gobierno hacia los más débiles: "Es un gobierno muy sádico que va en contra de los más débiles".
El sacerdote participa de las marchas de los jubilados, todos los miércoles, frente al Congreso, y fue detenido y gaseado por la Policía por haber intercedido en otra detención: "Este es un gobierno muy cruel, por eso se le dio vuelta la taba el domingo pasado. Es muy sádico, y se ensaña con los jubilados, las personas con discapacidad".
"Este gobierno mata, nos está matando a cuentagotas pero nos mata", aseguró.
En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el sacerdote remarcó que "se creen una supremacía o algo distinto". Fue más allá y los trató de "nazis y fascistas", ya que lo que los caracteriza es que "no se permite la diferencia, que se piense distinto, y por ende la protesta", detalló.
El cura resaltó que hay mayores que no van a movilizar porque "sus hijos no los dejan ir" por razones de seguridad, y se solidarizó con todos los que protestan y "con los trabajadores y profesionales del Garrahan".
Olivera cuestionó a los que avalan la estigmatización de la gente que vive en el Conurbano con frases como "“la gente de La Matanza ama cagar en un tacho”, y que volvieron a votar al espacio de Milei: "No entiendo que una sola persona que se diga humana, que tiene moral, que tiene ética, que es religiosa o creyente, pueda votar una opción así... No es humano que haya gente que piense así de los demás porque votó una opción política que no es la de él. Y no hablo de los sectores más concentrados de la economía que lo votaron para defender sus privilegios", subrayó.