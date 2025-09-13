Padre "Paco" Olveira: "Este Gobierno nos va matando con cuentagotas" El sacerdote católico, del grupo de curas en Opción por los Pobres, cuestionó el ensañamiento de Javier Milei con los más débiles. Por







El sacerdote participa activamente de la marcha de los jubilados en el Congreso. C5N

El padre Francisco "Paco" Olveira, del grupo de Curas en Opción por los Pobres, condenó la violencia del Gobierno hacia los más débiles: "Es un gobierno muy sádico que va en contra de los más débiles".

El sacerdote participa de las marchas de los jubilados, todos los miércoles, frente al Congreso, y fue detenido y gaseado por la Policía por haber intercedido en otra detención: "Este es un gobierno muy cruel, por eso se le dio vuelta la taba el domingo pasado. Es muy sádico, y se ensaña con los jubilados, las personas con discapacidad".

"Este gobierno mata, nos está matando a cuentagotas pero nos mata", aseguró.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el sacerdote remarcó que "se creen una supremacía o algo distinto". Fue más allá y los trató de "nazis y fascistas", ya que lo que los caracteriza es que "no se permite la diferencia, que se piense distinto, y por ende la protesta", detalló.

El cura resaltó que hay mayores que no van a movilizar porque "sus hijos no los dejan ir" por razones de seguridad, y se solidarizó con todos los que protestan y "con los trabajadores y profesionales del Garrahan".