Felipe Solá: "Los libertarios son del Partido del Ajuste" El dirigente bonaerense analizo el estado de situación del gobierno de Javier Milei y reflexionó sobre las falsedades que se intentan inculcar en la sociedad para legitimar el ajuste sobre los más vulnerables.







El exgobernador bonaerense rechazó el ajuste a los trabajadores y profesionales del Garrahan. C5N

El exgobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá caracterizó al gobierno de Javier Milei como anti populista o "del Partido del Ajuste".

El dirigente peronista destacó que "en la Argentina hay una pedagogía colonizadora y aspiracional de quienes quieren ir contra el peronismo".

En este sentido, aclaró que estos espacios de poder entienden al Peronismo como "populismo", y que no es por Perón sino porque "queda bien ser anti populista o ser del partido del ajuste".

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el ingeniero agrónomo habló de los gobiernos de la ultraderecha en el mundo, y que en el país La Libertad Avanza se aseguró que se trata de "ajustar al otro".