Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.
Uno de ellos es Concepción, un pueblo de Tucumán que destaca por su naturaleza y paisajes espectaculares. Asimismo, el entorno permite disfrutar en tranquilidad unas vacaciones, con actividades al aire libre y recorridos que permiten entender la idiosincrasia de la localidad.
Por otra parte, su historia y cultura están muy presentes, ya que cuentan con un atractivo turístico que refleja su amor por ellos. Se trata de un museo en honor al corredor Nasif Estéfano, uno de los más conocidos en la historia argentina. Por otra parte, se puede visitar este pueblo con amigos o familia.
Dónde queda Concepción, en Tucumán
Concepción es un pueblo ubicado a 119 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Asimismo, se destaca como un destino clave dentro del Circuito Sur.
Qué puedo hacer en Concepción, en Tucumán
Durante una estadía en Concepción se pueden realizar diversas actividades:
- Museo del Automovilismo Nasif Estéfano: la principal atracción turística de la zona, dedicada a la memoria y trayectoria de uno de los pilotos más emblemáticos de Argentina. Aquí se pueden contemplar autos históricos, trofeos y pertenencias personales del corredor, ofreciendo a los fanáticos del automovilismo la posibilidad de revivir instantes significativos del deporte motor nacional.
- Naturaleza: el pueblo brinda acceso a entornos naturales cercanos, ideales para senderismo, paseos en bicicleta y recorridos culturales, permitiendo a los visitantes combinar la aventura al aire libre con el conocimiento de la historia y tradiciones locales.
Cómo llegar a Concepción, en Tucumán
Para llegar a Concepción desde San Miguel de Tucumán hay que ir por Ruta Nacional Nº 38 hacia el suroeste, pasando Famailla, Monteros, y alcanzando Concepción tras un recorrido total de 72 kilómetros.