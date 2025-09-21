21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Esta localidad alberga un hermoso entorno natural y celebra su historia, mientras que ofrece paz y tranquilidad a los visitantes.

Por
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Uno de ellos es Concepción, un pueblo de Tucumán que destaca por su naturaleza y paisajes espectaculares. Asimismo, el entorno permite disfrutar en tranquilidad unas vacaciones, con actividades al aire libre y recorridos que permiten entender la idiosincrasia de la localidad.

Por otra parte, su historia y cultura están muy presentes, ya que cuentan con un atractivo turístico que refleja su amor por ellos. Se trata de un museo en honor al corredor Nasif Estéfano, uno de los más conocidos en la historia argentina. Por otra parte, se puede visitar este pueblo con amigos o familia.

concepcion 2

Dónde queda Concepción, en Tucumán

Concepción es un pueblo ubicado a 119 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Asimismo, se destaca como un destino clave dentro del Circuito Sur.

Qué puedo hacer en Concepción, en Tucumán

Durante una estadía en Concepción se pueden realizar diversas actividades:

  • Museo del Automovilismo Nasif Estéfano: la principal atracción turística de la zona, dedicada a la memoria y trayectoria de uno de los pilotos más emblemáticos de Argentina. Aquí se pueden contemplar autos históricos, trofeos y pertenencias personales del corredor, ofreciendo a los fanáticos del automovilismo la posibilidad de revivir instantes significativos del deporte motor nacional.
  • Naturaleza: el pueblo brinda acceso a entornos naturales cercanos, ideales para senderismo, paseos en bicicleta y recorridos culturales, permitiendo a los visitantes combinar la aventura al aire libre con el conocimiento de la historia y tradiciones locales.
concepcionjpg

Cómo llegar a Concepción, en Tucumán

Para llegar a Concepción desde San Miguel de Tucumán hay que ir por Ruta Nacional Nº 38 hacia el suroeste, pasando Famailla, Monteros, y alcanzando Concepción tras un recorrido total de 72 kilómetros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.

Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

Cómo llegar a este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad

Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Qué actividades se pueden realizar durante una estadía en este pueblo.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires, tiene dos lagunas y una reserva que impacta

No solo su relieve geográfico provoca el interés de los turistas, sino también los vinos que se producen en este pueblo de Salta.

Viajar a Salta: el pueblito para enamorarse de sus postales y sus vinos

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 11 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 16 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 22 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 33 minutos
Está previsto que más países europeos reconozcan a Palestina en los próximos días.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina

Hace 48 minutos