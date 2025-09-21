Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural Esta localidad alberga un hermoso entorno natural y celebra su historia, mientras que ofrece paz y tranquilidad a los visitantes. Por







Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Concepción, un pueblo de Tucumán que destaca por su naturaleza y paisajes espectaculares. Asimismo, el entorno permite disfrutar en tranquilidad unas vacaciones, con actividades al aire libre y recorridos que permiten entender la idiosincrasia de la localidad.

Por otra parte, su historia y cultura están muy presentes, ya que cuentan con un atractivo turístico que refleja su amor por ellos. Se trata de un museo en honor al corredor Nasif Estéfano, uno de los más conocidos en la historia argentina. Por otra parte, se puede visitar este pueblo con amigos o familia.

concepcion 2

Dónde queda Concepción, en Tucumán Concepción es un pueblo ubicado a 119 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Asimismo, se destaca como un destino clave dentro del Circuito Sur.