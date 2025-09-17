17 de septiembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito desconocido que tiene una pared de cascadas imponente

Ubicado en medio de la selva y a las orillas del río, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el turismo aventura. Se destaca por su amplia oferta de gastronomía y productos regionales.

Este lugar tiene unos saltos de agua únicos en el mundo.

Turismo Misiones

De norte a sur y de este a oeste, Argentina está llena de paisajes hermosos que se pueden disfrutar en cualquier momento del año. Una opción poco conocida, pero espectacular para los amantes del turismo aventura, es un pueblito en medio de la selva con una imponente pared de cascadas.

Se trata de El Soberbio, en la provincia de Misiones, una pequeña localidad conocida como la Capital Nacional de las Esencias debido a su importante producción de aceites esenciales, especialmente citronela. También se destaca por el agroturismo, los productos regionales y la pesca deportiva.

Según cuenta la historia, el nombre del paraje surgió cuando uno de los primeros habitantes del lugar llegó a la desembocadura del Arroyo Guarambocá y exclamó: "¡Qué soberbio lugar!". Hoy, además de la agricultura, el turismo es una de sus principales actividades.

El Soberbio, Misiones

Dónde queda El Soberbio

El Soberbio queda en el este de Misiones, a orillas del río Uruguay y junto a la frontera con Brasil. Es la localidad cabecera del departamento Guaraní; se ubica unos 230 kilómetros al este de Posadas y 1.150 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en El Soberbio

El Soberbio está preparado para recibir turistas durante todo el año: hay una amplia gama de alojamientos, desde hoteles hasta campings, a los que se suman restaurantes y parrillas para disfrutar de comidas regionales como pacú, boga, surubí, dorado y mandioca frita.

Muy cerca del pueblo se encuentra la Reserva de Biósfera Yabotí, una de las áreas protegidas más grandes de la provincia, con una superficie de 250.000 hectáreas. Su mayor atractivo turístico son los Saltos del Moconá, el salto longitudinal más largo del mundo que se extiende a lo largo de 3 kilómetros del Río Uruguay.

Saltos del Moconá, El Soberbio, Misiones

Una gran opción es recorrer la Ruta Costera 2, que acompaña el curso del río y ofrece vistas inigualables del agua y la selva desde sus amplios miradores. También hay excursiones de turismo aventura en vehículos especiales, lanchas y kayaks para disfrutar la naturaleza desde todas las perspectivas posibles.

Cómo llegar a El Soberbio

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta El Soberbio se puede hacer en auto y es bastante directo, pero demanda unas 15 horas: hay que tomar la Ruta 9, cruzar a Entre Ríos por la Ruta 12 y luego seguir por la Ruta 14, que atraviesa Corrientes y llega hasta Oberá; el último tramo se hace por la Ruta Provincial 2. Otra opción es tomar un vuelo hasta Posadas, y desde allí alquilar un auto o buscar un micro de línea para ir hasta El Soberbio.

