Juan Grabois: entre la memoria del 2001, la crítica al modelo de Milei y el desafío de las elecciones

En una entrevista con Historias Mínimas, el dirigente social repasó sus orígenes en la militancia, reivindicó la fuerza de los movimientos sociales y lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei y analizó el futuro del peronismo.

Juan Grabois no suele dejar indiferente. Su palabra incomoda a los poderosos y, al mismo tiempo, es una bocanada de esperanza para quienes sienten que la política todavía puede transformar realidades. Así lo mostró en su paso por Historias Mínimas , el ciclo que conduce Daniela Ballester en el canal de YouTube de C5N , donde repasó su trayectoria militante, lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y trazó su mirada de cara a las próximas elecciones legislativas.

Cerró una fábrica de motos en Campana y despidió a todos sus trabajadores: "Estamos en la calle"

“Soy un convencido de que ningún dirigente político puede generar grandes cambios si los movimientos de la sociedad no lo preceden. Si las personas con discapacidad no hubiesen luchado, no se hubiera rechazado el veto. Si Norma Plá no hubiera existido, Cristina Kirchner no hubiera hecho la moratoria jubilatoria. Y sin el movimiento desocupado de YPF, la compañía no se hubiera recuperado”, señaló Grabois al inicio de la entrevista, dejando en claro que su mirada parte de la organización popular como motor de las transformaciones.

Grabois recordó que su primer momento de militancia se dio el 20 de diciembre de 2001, en medio de la represión que terminó con decenas de muertos. “Vi cómo mataban a los pibes delante mío. Estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Nos forjamos en un momento donde cada miligramo de justicia social había que conseguirlo peleando mucho. Eso nos unió al sector más empobrecido de la clase trabajadora y ese vínculo es indisociable. Es lo que nos da sentido”, relató.

El dirigente confesó que admira a quienes “están todos los días en la trinchera”, y contrastó su historia personal con las carencias de los sectores más humildes. “Vengo de una familia de clase media profesional. Fui a colegios privados, alguno público. Tuve casa, acceso a la salud, familia, luz, inodoro, cloacas, cuarto para mí. Un día me enteré de que eso no era para todos. Que la mitad tenía algo parecido a eso y la otra mitad no lo tenía. Había pibes que tenían que salir a cartonear, que vivían del cartón de la pizza que yo me compraba”, reflexionó.

Uno de los tramos más filosos de la entrevista llegó cuando Grabois analizó al gobierno actual. “Son moralistas amorales que ni siquiera llegan al punto de la hipocresía, porque moralizan verbalmente pero en su vida cotidiana no cumplen esos valores reaccionarios que predican. J uzgan a los demás, pero no practican lo que predican” , afirmó.

También cuestionó el uso de la religión por parte de algunos funcionarios: “Se refugian como falsos profetas en una religiosidad que no es tal. Decir en un templo que la justicia social es un pecado capital, cuando en realidad es el centro de la doctrina social de la Iglesia, es grave. Además, es una persecución religiosa contra los que tenemos una determinada mirada”.

Esoterismo, corrupción y el “triángulo de hierro” del Gobierno

El dirigente fue más allá al referirse al vínculo del presidente con lo que definió como “prácticas oscuras”. “El vínculo que Milei tiene con el más allá es de naturaleza esotérica. Es parecido al que tenía Isabel con López Rega. Karina es López Rega, es la bruja. Practica un esoterismo mefistofélico, maligno. No importa si creés o no, pero que el Presidente lo crea determina la política”, señaló.

Para Grabois, esa dimensión se entrelaza con los casos de corrupción con la criptomoneda Libra y el cobro de coimas en el ANDIS. "Son muy corruptos y están corrompidos. Cuando vos pasás determinada línea, como esas prácticas esotéricas para dañar al otro, aunque no tengan efectos prácticos, generan en tu conciencia la idea de que podés hacer cualquier cosa. Ese es el cuadro espiritual de esta gente”.

Luego describió lo que considera el verdadero centro de poder: “Detrás de eso está el triángulo de hierro: Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Sturzenegger es la desregulación y el saqueo del patrimonio público. Caputo es el endeudador serial. Y Bullrich maneja las armas y la represión. Este modelo no cierra sin represión. Ellos son los mandatarios de los grandes poderes económicos e intereses foráneos”.

Discursos de odio y persecución política

El candidato a diputado también recordó los ataques que recibió en los últimos años. “Nos atacaron mucho y frente a ese ataque fuimos firmes. Otros estaban debajo de la cama. Sufrimos una persecución muy fea. Dijeron que lucrábamos con el dinero de los pobres”, dijo.

Y añadió: “Cuando ellos hablan de curros o auditorías es porque quieren destruir algo, como pasa con el Conicet, el Garrahan o la UBA. Todo lo que es mejor que lo privado lo quieren destruir, y todo donde pueden sacar plata lo quieren vender”.

También condenó los mensajes estigmatizantes desde el poder: “Cuando desde la máxima magistratura se agrede a un pibe con autismo, a una cantante o a una periodista con las cosas más bajas que puede decir un ser humano, eso es terrorismo psicológico. El sufrimiento físico que produce es real: te duele el cuerpo, las palpitaciones, todo eso es tortura. El Estado no puede infligir dolor físico en una persona. Eso es violatorio de los derechos”.

La crisis economía y las elecciones de octubre

En otro pasaje de la entrevista, Grabois detalló los alcances de la crisis económica que atraviesa la Argentina de Milei: “Se les cae la careta con los casos de corrupción y con la narrativa del superávit. La gente está peor. Se perdieron más o menos 150 mil empleos del sector privado registrado y 40 mil en el sector público. Cerraron decenas de miles de pymes. Están haciendo un industricidio”.

Mirando a octubre, definió las elecciones legislativas como “fundamentales para frenar a Milei”. “Desde el Congreso podemos luchar por la recomposición de las jubilaciones, de la beca Progresar y el acceso a un lote con agua, luz y cloacas. Mientras Milei esté en el Ejecutivo va a ser todo muy difícil. Hoy nos toca frenarlo para que se vaya por los medios constitucionales, él y Villarruel”, remarcó.

Cristina, Kicillof y el futuro del peronismo

La entrevista también dejó espacio para hablar de Cristina Fernández de Kirchner. “Es la única que le dio al pueblo parte de lo que el pueblo se merece, y para lograrlo tuvo que enfrentar al poder. Lo primero que hay que hacer cuando volvamos es lograr su libertad. Es una obligación del peronismo”, subrayó.

También reconoció que Axel Kicillof es hoy quien mejores condiciones tiene para aspirar a la candidatura presidencial en el 2027. "Nosotros aspiramos a gobernar el país y el que mejor posicionado está es precisamente Axel", manifestó.

Grabois cerró con un llamado a construir un nuevo contrato electoral: “En el Frente de Todos no lo hubo. No puede volver a pasar. Tenemos que preparar un programa político y consensuarlo con todos los partidos. La discusión no es quién conduce, sino hacia dónde vas. Podés tener el mejor chofer del mundo, pero si no sabés dónde vas terminás mal”.