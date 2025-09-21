21 de septiembre de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Fue la primera colonia fundada por los alemanes del Volga en Argentina, y aún hoy mantiene vivas sus tradiciones. Las comidas típicas son tan importantes que hasta tienen su propia fiesta.

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Municipalidad de Olavarría

El territorio bonaerense está lleno de rincones poco explorados que te hacen sentir como si hubieras viajado a otro país aunque te encuentres a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es un pueblo oculto con sabor alemán donde se puede disfrutar de comidas típicas y excelente cerveza artesanal.

Se trata de Colonia Hinojo, una pequeña localidad de casi 3.000 habitantes ubicada en el partido de Olavarría. También conocida como "Kaminka", fue el primer asentamiento de los alemanes del Volga en la Argentina; su fundación se remonta a 1877 y hoy es la colonia más grande del municipio.

El pueblo mantiene vivas las tradiciones, cultura y gastronomía que trajeron los inmigrantes, y sus construcciones típicas le dan el aire de un verdadero enclave alemán en medio del campo bonaerense. Es una gran escapada de fin de semana para sorprenderse, aprender y disfrutar.

Colonia Hinojo, Olavarria, Provincia de Buenos Aires

Dónde queda Colonia Hinojo

Colonia Hinojo queda en el centro de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Olavarría y unos 15 kilómetros al este de la localidad cabecera. Se ubica unos 330 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Colonia Hinojo

En Colonia Hinojo hay varios edificios antiguos que reflejan la herencia arquitectónica de los inmigrantes alemanes, como la iglesia Nuestra Señora de la Natividad, en proceso de ser declarada Monumento Histórico Provincial. Para conocer más sobre la historia de la región, se puede visitar el Museo de los Alemanes del Volga "Ariel Cherico".

Uno de los grandes atractivos del pueblo es su gastronomía: panaderías, restaurantes y emprendimientos ofrecen platos típicos alemanes que respetan la receta tradicional. Hay kreppels (torta frita alemana), strudel de manzana, varenikes, cerveza artesanal y salchichas con chucrut, entre otros clásicos.

Colonia Hinojo, Olavarría, Provincia de Buenos Aires

De hecho, el kreppel es tan importante para Colonia Hinojo que hasta tiene su propia fiesta, la Kreppelfest, que se celebra todos los años en el mes de marzo. Es un gran momento para visitar el pueblo ya que incluye música, bailes tradicionales y, por supuesto, mucha comida típica.

Cómo llegar a Colonia Hinojo

Para llegar a Colonia Hinojo en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que salir por la Autopista Riccheri y continuar por la Ezeiza-Cañuelas hasta esta última localidad. Desde allí, el camino es directo por la Ruta Nacional 3 hasta la rotonda de Azul, donde hay que tomar la Ruta Nacional 226 hasta el acceso al pueblo. El viaje dura aproximadamente cuatro horas y media.

