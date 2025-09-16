Cerró una fábrica de motos en Campana y despidió a todos sus trabajadores: "Estamos en la calle" Se trata de la planta de ensamblaje de KTM del Grupo Simpa, que decidió reestructurar su actividad por las bajas ventas y centralizará todo el armado de las unidades en Pilar. "Vinimos a trabajar el miércoles y el portón estaba cerrado, no nos dejan pasar", señaló a C5N un operario desvinculado. Por







Los trabajadores realizan una protesta en la puerta de la planta en Campana.

El flagelo por la crisis económica bajo el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo en la localidad bonaerense de Campana, donde una fábrica de motos cerró sus puertas y despidió a todos a 70 trabajadores por las bajas ventas. Se trata de la planta de ensamblaje de KTM del Grupo Simpa, que decidió reestructurar su actividad y centralizar todo el armado de las unidades en Pilar.

"Vinimos a trabajar el miércoles y el portón estaba cerrado, no nos dejan pasar", señaló a C5N un operario. Por su parte, la empresa habia informado a sus trabajadores que "centralizamos nuestra operación productiva en la planta ubicada en el partido de Pilar, discontinuando la actividad de Campana. De esta forma, aseguramos la continuidad de los procesos productivos, la competitividad y la atención a los clientes para todas las marcas que representamos”.

Los argumentos brindados por la empresa para justificar la decisión de desvincular a los operarios se basan en cambio en la estrategia global de uno de sus socios internacionales, que determinó que algunos modelos solo saldrán de la planta de origen y no se fabricarán en Argentina ni en otras filiales.

KTM Campana Los operarios se manifiestan en la puerta de la empresa en Campana.

Los empleados piden que alguien brinde explicaciones sobre lo ocurrido y que "den la cara": "Nosotros vinimos, nos presentamos y el único que estaba en la puerta era la persona de recursos humanos que no nos dejó ingresar ni nos supo contestar nada", describió la dramática situación un operario al cronista Claudio Cardozo en el programa Mañanas Argentinas.

En este marco, sus compañeros llevan a cabo una manifestación con quema de neumáticos en la entrada principal de la planta en Campana. "Quedamos todos afuera en la calle. Toda esta situación es dramática", concluyó sobre el tema otro trabajador.