Nancy Pazos: "Milei era más lúcido como panelista que como Presidente"

La periodista dejó en evidencia la crisis económica de la gestión libertaria.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial donde profundizó su crítica al plan económico de la gestión libertaria en una semana donde la tensión cambiaria llevó al dólar oficial a tocar el techo de la banda y obligó al Banco Central a desprenderse de más de u$s1.000 millones de divisas: "El plan económico del Gobierno dejó de tener viabilidad para los factores financieros, para los que vinieron a jugarse un poco en el país", expresó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en hablarle al presidente Javier Milei y recalcar los errores del Gobierno: "Hace un mes empecé a darles señales de alerta. El mercado está raro, por eso todos los viernes venimos contabilizando el riesgo país, etc. Sos incompetente, te peleaste con todos los que te querían ayudar. Juntaste a toda la oposición, te quedó solo el sector que te toma la leche. Eras más lúcido como panelista que como Presidente".

En ese sentido, recordó la frase del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había advertido que iba a "vender todos los dólares para defender el techo de la banda" y aseguró: "Ahora es dólares para todos. Para todos, no. Para tus amigos. No entiendo como no hay figura jurídica que le quepa a Caputo. Toda la deuda externa se la debemos a él. Inoperante. Está rifando, quemando los dólares. Encima nos vamos a tener que desangran todos nosotros para pagar".

Por otra parte, hizo un análisis político de los gobiernos en Argentina: "La derecha gobierna en la Argentina cada 16 años. Tiene un plan de país en el cual nosotros exportemos materia prima (gas, minería, carne, soja, cereales), y compramos todo hecho afuera. El país que quiere el sector nacional y popular, el peronismo de cualquier calaña, es un país más industrialista con trabajo pleno, con energía barata. Son dos modelos de país".