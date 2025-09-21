21 de septiembre de 2025 Inicio
Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

El operativo se llevó a cabo en el barrio Tío Rolo de Rosario, tras una denuncia al 911 realizada por los vecinos. La Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones secuestró dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y detuvo a dos personas involucradas.

 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

La Policía de Santa Fe desarticuló un búnker narco dedicado a la venta de drogas en el barrio Tío Rolo de Rosario, que contaba con un timbre y hasta pasadores de los estupefacientes. A raíz de una denuncia de los vecinos al 911, se llevaron a cabo múltiples operativos que terminaron con el allanamiento del lugar por parte la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones: secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y detuvo a dos personas.

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.
Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Los efectivos arribaron al búnker narco en autos sin identificación oficial y se encontraron a los vendedores de droga en plena actividad ilícita. En un primer momento, se detuvo a un hombre que hacía de "campana" en la esquina. "Hacía de 'soldadito', vendía droga y se lo logró detener en plena actividad", señaló una fuente policial a medios locales.

La ventana donde el bunker entregaba la droga.

La ventana donde el bunker entregaba la droga.

Por su parte, en otro de los allanamientos previstos, ingresaron al domicilio de uno de las personas investigadas y lo encontraron arrojando una bolsa con droga y dinero al techo de la casa trasera. El sujeto fue rápidamente reducido y detenido en el patio.

El búnker, según consigna la información oficial, contaba con un particular sistema de venta: los clientes tocaban un timbre, pasaban el dinero por un orificio en la puerta de chapa y recibían la droga a través de un hueco en la pared.

Producto de la intervención, dos hombres quedaron detenidos y otras dos mujeres fueron demoradas a disposición de la justicia.

 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

