Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

La Policía de Santa Fe desarticuló un búnker narco dedicado a la venta de drogas en el barrio Tío Rolo de Rosario, que contaba con un timbre y hasta pasadores de los estupefacientes. A raíz de una denuncia de los vecinos al 911, se llevaron a cabo múltiples operativos que terminaron con el allanamiento del lugar por parte la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones: secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y detuvo a dos personas.
Los efectivos arribaron al búnker narco en autos sin identificación oficial y se encontraron a los vendedores de droga en plena actividad ilícita. En un primer momento, se detuvo a un hombre que hacía de "campana" en la esquina. "Hacía de 'soldadito', vendía droga y se lo logró detener en plena actividad", señaló una fuente policial a medios locales.
Por su parte, en otro de los allanamientos previstos, ingresaron al domicilio de uno de las personas investigadas y lo encontraron arrojando una bolsa con droga y dinero al techo de la casa trasera. El sujeto fue rápidamente reducido y detenido en el patio.
El búnker, según consigna la información oficial, contaba con un particular sistema de venta: los clientes tocaban un timbre, pasaban el dinero por un orificio en la puerta de chapa y recibían la droga a través de un hueco en la pared.
Producto de la intervención, dos hombres quedaron detenidos y otras dos mujeres fueron demoradas a disposición de la justicia.