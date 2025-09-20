Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Un rincón único donde la vida silvestre convive con tradiciones rurales y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

El turismo en Argentina suele girar en torno a los grandes destinos: la Patagonia, las sierras cordobesas o el Noroeste con su impronta cultural. Sin embargo, existe una alternativa mucho más tranquila en Corrientes, lejos de los circuitos masivos, que sorprende cada vez más a quienes se animan a explorarla.

Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad

Allí el tiempo parece correr de otra manera. El entorno invita a bajar un cambio, a escuchar los sonidos del agua, del monte y de los animales que se dejan ver sin timidez. Es un sitio donde la naturaleza marca el ritmo de la vida cotidiana, por sobre todas las cosas.

En ese marco aparece Colonia Carlos Pellegrini , un pequeño pueblo correntino que se ha transformado en puerta de entrada a uno de los humedales más grandes del mundo: los Esteros del Iberá .

Este poblado está ubicado a orillas de la Laguna Iberá , dentro de la Reserva Natural Provincial del mismo nombre. Se encuentra a unos 120 kilómetros de Mercedes, una de las ciudades más importantes del centro de Corrientes. Por su ubicación estratégica, se convirtió en base para quienes quieren explorar los esteros y descubrir la riqueza de fauna y flora que caracteriza la zona.

Qué puedo hacer en Colonia Carlos Pellegrini

Las actividades giran, principalmente, en torno al agua y a la observación de fauna. Los paseos en lancha, al amanecer o al atardecer, permiten ver carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y una cantidad enorme de aves que hacen las delicias de los aficionados al avistaje. Se calcula que rondan las 350 especies, incluyendo aquellas de hábitos nocturnos.

En tierra firme, las caminatas por senderos interpretativos acercan al visitante a la vegetación típica y a la historia de la reserva. El pueblo también tiene su encanto: casas de adobe y barro que conservan la tradición constructiva, alojamientos que van desde estancias rurales hasta campings, y una gastronomía casera donde el chamamé suele sonar de fondo.

Cómo llegar a Colonia Carlos Pellegrini

Para viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a Colonia Carlos Pellegrini, en los Esteros del Iberá, se debe recorrer unos 880 km en auto, un trayecto de aproximadamente 10-12 horas. Se comienza por la Ruta Nacional 9 (RN 9) hacia Zárate, luego hay que conectar con la RN 12 en el Puente Zárate-Brazo Largo hasta Ceibas, y luego tomar la RN 14 norte hasta Mercedes.

Desde allí, la Ruta Provincial 40 (RP 40) lleva al destino en 120 km, combinando asfalto y 80 km de ripio que requieren precaución, especialmente en lluvias.