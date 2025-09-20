20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Un rincón único donde la vida silvestre convive con tradiciones rurales y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

Por
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

El turismo en Argentina suele girar en torno a los grandes destinos: la Patagonia, las sierras cordobesas o el Noroeste con su impronta cultural. Sin embargo, existe una alternativa mucho más tranquila en Corrientes, lejos de los circuitos masivos, que sorprende cada vez más a quienes se animan a explorarla.

Cómo llegar a este bello pueblo cercano a Buenos Aires.
Te puede interesar:

Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad

Allí el tiempo parece correr de otra manera. El entorno invita a bajar un cambio, a escuchar los sonidos del agua, del monte y de los animales que se dejan ver sin timidez. Es un sitio donde la naturaleza marca el ritmo de la vida cotidiana, por sobre todas las cosas.

En ese marco aparece Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo correntino que se ha transformado en puerta de entrada a uno de los humedales más grandes del mundo: los Esteros del Iberá.

Colonia-Carlos-Pellegrini-©-Rewilding-Argentina-2

Dónde queda Colonia Carlos Pellegrini

Este poblado está ubicado a orillas de la Laguna Iberá, dentro de la Reserva Natural Provincial del mismo nombre. Se encuentra a unos 120 kilómetros de Mercedes, una de las ciudades más importantes del centro de Corrientes. Por su ubicación estratégica, se convirtió en base para quienes quieren explorar los esteros y descubrir la riqueza de fauna y flora que caracteriza la zona.

Qué puedo hacer en Colonia Carlos Pellegrini

Las actividades giran, principalmente, en torno al agua y a la observación de fauna. Los paseos en lancha, al amanecer o al atardecer, permiten ver carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y una cantidad enorme de aves que hacen las delicias de los aficionados al avistaje. Se calcula que rondan las 350 especies, incluyendo aquellas de hábitos nocturnos.

En tierra firme, las caminatas por senderos interpretativos acercan al visitante a la vegetación típica y a la historia de la reserva. El pueblo también tiene su encanto: casas de adobe y barro que conservan la tradición constructiva, alojamientos que van desde estancias rurales hasta campings, y una gastronomía casera donde el chamamé suele sonar de fondo.

The_bridge_at_Colonia_de_Carlos_Pellegrini,_Corrientes,_Argentina,_Jan._2011_-_Flickr_-_PhillipC

Cómo llegar a Colonia Carlos Pellegrini

Para viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a Colonia Carlos Pellegrini, en los Esteros del Iberá, se debe recorrer unos 880 km en auto, un trayecto de aproximadamente 10-12 horas. Se comienza por la Ruta Nacional 9 (RN 9) hacia Zárate, luego hay que conectar con la RN 12 en el Puente Zárate-Brazo Largo hasta Ceibas, y luego tomar la RN 14 norte hasta Mercedes.

Desde allí, la Ruta Provincial 40 (RP 40) lleva al destino en 120 km, combinando asfalto y 80 km de ripio que requieren precaución, especialmente en lluvias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué actividades se pueden realizar durante una estadía en este pueblo.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires, tiene dos lagunas y una reserva que impacta

No solo su relieve geográfico provoca el interés de los turistas, sino también los vinos que se producen en este pueblo de Salta.

Viajar a Salta: el pueblito para enamorarse de sus postales y sus vinos

El complejo combina historia y naturaleza, consolidándose como propuesta clave dentro del turismo en Argentina.

Turismo en Argentina: la gruta desconocida que impacta a todos los que la visitan

Uno de los tantos pueblos con nombres curiosos que tiene la Argentina, que se transformó en un nuevo destino turístico.

Turismo en Argentina: tiene solo 300 habitantes y llama la atención por su particular nombre

Dónde queda este bello pueblo cercano a la capital.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires y es una ciudad con alma de pueblo para conocer en primavera

Unas termas naturales en Córdoba, que fueron descubiertas por casualidad cuando se buscaba crear un pozo.

Viajar a Córdoba: el destino secreto con aguas termales

Rating Cero

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

últimas noticias

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Hace 25 minutos
JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Hace 27 minutos
play
La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Hace 42 minutos
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Hace 45 minutos
Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Hace 56 minutos