¿Margariños Cervantes o Cervantes? Las calles que generan confusión en CABA: todos los casos

Entre las más de dos mil arterias porteñas hay varias que homenajean a la misma persona, similitudes fonéticas, esquinas llamativas y otros equívocos que causan risas y desconcierto entre locales y forasteros.

La Ciudad de Buenos Aires tiene más de dos mil calles que recuerdan en sus nombres a políticos, militares, fechas, literatos, batallas, países, provincias y —todavía pocas— mujeres relevantes de la historia. Entre semejante cantidad, la probabilidad de que haya repeticiones, similitudes fonéticas, esquinas curiosas y otras singularidades es altísima, y todas conforman el acervo inmaterial porteño que genera anécdotas y confusiones , aun en tiempos de GPS y Google Maps.

El plano original de Juan de Garay para la ciudad que fundó en 1580 estaba mayormente en blanco . Solo había nombre para la plaza, Mayor, y las calles irían recibiendo con el tiempo denominaciones informales, tal como ocurre en cualquier pueblo: la calle de la iglesia, la de la estatua de la Virgen, la de la casa de González y otros detalles protourbanos que servían para identificarlas.

Recién entrado el siglo XVIII llegarían los primeros nombres oficiales para lo que hoy es el centro , con una nomenclatura protagonizada por santos, de los que ninguno llegó a nuestros días. Los subsiguientes vaivenes políticos (invasiones inglesas, guerra civil, rosismo, batalla de Caseros) irían introduciendo cambios en las denominaciones de las calles.

Pero el gran caos llegó con la incorporación de los antiguos municipios bonaerenses de Belgrano y Flores a la Capital Federal, en 1887 , lo que ocasionó la repetición de numerosos nombres. Por ejemplo, la hoy esquina de Cabildo y Juramento era 25 de Mayo y Lavalle; y Falcón y Pedernera era Victoria y Necochea .

El plano primigenio de la Buenos Aires de Juan de Garay no tenía nombres para las calles.

Como consecuencia, se promulgaron dos grandes ordenanzas ordenadoras, en 1893 y 1904, que sentaron las bases de la actual nomenclatura porteña con sus nombres, alturas, cambios de denominación y varias formas de facilitar su memorización, como la agrupación temática. Sin embargo, esto no evitó ciertas curiosidades que todavía hoy divierten y confunden a locales y forasteros.

Confusión en las calles porteñas: nombres repetidos y esquinas curiosas

Ya sea en tiempos de Guía Filcar y Guía T o de Google Maps y Waze, hay varias calles y cruces que producen desconcierto y algunas risas. Veamos algunos, sin intención de exhaustividad. Por caso, Castro y Castro Barros, ambos diputados del Congreso de Tucumán, corren paralelas durante un buen tramo de Almagro y Boedo, lo que obliga a enfatizar de cuál se trata a la hora de dar una dirección. Más lejos se ubican los otros Castro: Emilio, Juan y Rosalía.

Otras se pronuncian igual y hay que leerlas para entenderlas bien: la tríada Pizarro, en Mataderos; Francisco Pizarro, en Soldati; y Víctor Pissarro, en Núñez, pueden ser fuente de perplejidad. Lo mismo pasa con el coronel Marcelino Freyre y el capitán general Ramón Freire, una dupla de militares que se cruzan con Dorrego en Palermo. Si te dicen "Corrales y General Paz", preguntá de vuelta: puede ser Corrales, a secas, en Villa Riachuelo; o De los Corrales, en Mataderos, ambas separadas por pocos kilómetros.

Hay homófonos que hacen esquina. Los más célebres son Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen, que se encuentran en el centro. En 2012, ya tiempos de Google Maps, una amiga no llegó a una entrevista porque puso el apellido vasco con I en vez de con Y en el buscador, por lo que terminó en Boulogne cuando la cita era en Congreso.

Castro Castro Barros calles caba ciudad autónoma de Buenos Aires Pedro Ignacio de Castro Barros y Manuel Antonio Castro, diputados del Congreso de Tucumán al igual que muchas calles porteñas circundantes.

En Mataderos se cruzan los Suárez: Justo Antonio y José León. Pero la más renombrada esquina repetida sea la literaria confluencia de Magariños Cervantes y Cervantes, en Vélez Sarsfield.

Entre los apellidos que aparecen mucho están los Álvarez, que dicen presente con Agustín, Crisóstomo, Julián y Donato, además de Álvarez de Acevedo, Álvarez Jonte, Álvarez Prado y Álvarez Thomas. La vida cotidiana impuso llamarlas por el nombre completo o por el segundo apellido, como a Jonte. También abundan los Peña: Luis José y Juan Andrés comparten la calle de Recoleta; acompañan el doctor David Peña, Nicolás Rodríguez Peña y los expresidentes Roque y Luis Sáenz Peña.

Hay repeticiones que, por lo cercanas y coincidentes en numeración, causan grandes trastornos. Una de las peores son los Acevedo: Manuel Antonio, sacerdote y diputado por Catamarca en 1816, discurre por Villa Crespo y se ganó ser el Acevedo a secas; mientras que, más al sur, Eduardo, jurisconsulto uruguayo, utiliza también el nombre de pila para recorrer algunas cuadras en Caballito. Conozco varias historias de cartas y compras online que llegan cruzadas, con los trastornos del caso.

Suárez Suárez Mataderos caba ciudad de buenos aires El encuentro de Suárez y Suárez en Mataderos. Google Maps

Otras arterias, además de sonar parecido, al golpe de vista se ven similares, sin necesidad de padecer dislexia. La más molesta, por la cercanía, es la dupla Aranguren y Arengreen, en Caballito, una molestia para quienes se acercan al estadio de Ferro. Pero también hay otros casos, como Loyola y Olaya, o Pumacahua y Humahuaca.

Entre los próceres, hay dos que se repiten mucho. El Padre de la Patria conforma todo un multiverso: tiene su calle San Martín junto a la catedral (no confundir con San Martín de Tours, en Barrio Parque) y su avenida, que era el viejo camino al pueblo de San Martín. Se suma Libertador, que hace referencia también a él. Y su apellido vuelve a aparecer en las calles que recuerdan a su madre, Gregoria Matorras de San Martín, y a su esposa, Remedios de Escalada de San Martín.

El otro es Sarmiento, que tiene doble homenaje con la calle paralela a Corrientes y la avenida que une Plaza Italia con la Costanera. Además, lo homenajea la Fragata Presidente Sarmiento y su madre, Paula Albarracín de Sarmiento.

San Martín y Remedios de Escalada de San Martín caba ciudad de buenos aires calles La avenida San Martín y la calle Remedios de Escalada de San Martín no se cruzan por un puñado de metros. Google Maps

La Guerra de Malvinas tiene varias referencias en el plano, como la calles Malvinas Argentinas y Crucero General Belgrano o la avenida Combatientes de Malvinas. Sin embargo, la nota curiosa la da una duplicidad de fechas: en Agronomía, al pasaje Inglaterra le cambiaron el nombre por 2 de Abril, pero al mismo tiempo existe la calle 2 de Abril de 1982 en el Barrio Piedrabuena de Villa Lugano.

Al momento de dar direcciones, hay imperativos que pueden ser confusos: Seguí (por partida doble, con Juan Francisco y el almirante Francisco José) y Doblas. En Villa Real, se puede vivir a mitad de cuadra, pero en el pasaje Esquina.

Para cerrar, si todo esto le causa al lector una severa jaqueca, hay una esquina que puede ser de gran ayuda: se trata del cruce de Dolores y Remedios, en Parque Avellaneda. Aunque es de lamentar que nadie haya puesto ahí una farmacia.