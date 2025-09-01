La tormenta de Santa Rosa dejó inundaciones y evacuados en Santa Fe: María Teresa, la localidad más afectada

La tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza el sur de la provincia de Santa Fe, que recibió casi 300 mm de agua entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La localidad más afectada fue María Teresa, en el departamento de General López, que quedó completamente bajo el agua.
El pueblo de 4.500 habitantes se encuentra sobre la Ruta 14, unos 180 kilómetros al sudoeste de Rosario. Como se fundó en una cuenca, al agua que cayó en forma directa se sumó la que empezó a bajar luego desde los campos aledaños, anegando todas las calles de la localidad.
"Han llovido en 24 horas unos 290 mm. Está trabajando Protección Civil, Bomberos voluntarios y también de la comuna", informó el periodista Alan Vidaña en Mañanas Argentinas por C5N. Desde la comuna calculan que puede haber caído aún más agua, ya que la mayoría de los pluviómetros se rebalsaron.
"A las 9 de la mañana del domingo me mandó un mensaje un amigo y yo no entendía nada. Cuando apoyé los pies en el suelo, tenía 40 cm de agua adentro de la casa. Me quedó la cama flotando, es un desastre. Lamentablemente, perdí todo", contó Leandro, vecino del pueblo.
El Ministerio de Educación provincial decidió suspender las clases en todos los niveles y modalidades educativas. El Jardín de Infantes de la localidad fue uno de los edificios más afectados. "Tenemos todo el Jardín bajo agua, con barro, sucio. Es terrible, verlo así nos da mucha tristeza", lamentó Fabiana, una de las maestras.
"El agua no va a bajar hoy; va a tardar uno o dos días más, porque viene bajando mucha agua de los campos", le explicó un vecino a la cronista Mariela López Brown. "Nosotros estamos en un bajo, el agua cae acá y las bocas de tormenta no dan abasto", sostuvo.
"En el fondo del pueblo, la gente perdió todo. A mí me evacuaron los Bomberos", contó otra vecina. Según informó el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, hubo 50 personas evacuadas y más de 100 autoevacuados que se alojaron en casas de familiares o amigos.