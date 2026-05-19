20 de mayo de 2026 Inicio
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Convocatorias cruzadas en Diputados: el oficialismo y la oposición se disputan el quorum

Con dos sesiones pedidas para este miércoles y apenas una hora de diferencia entre ellas, la pulseada parlamentaria se definirá por quién logre reunir los 129 diputados necesarios. El Gobierno buscará avanzar con la Ley Hojarasca y la reforma de Zonas Frías, mientras que la oposición intentará debatir pedidos de interpelación contra Manuel Adorni.

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Jornada caliente en la Cámara baja este miércoles.

Jornada caliente en la Cámara baja este miércoles.

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados volverá a abrir sus puertas este miércoles, después de más de un mes sin actividad legislativa ordinaria, en una jornada atravesada por la disputa entre el oficialismo y la oposición por el control de la agenda parlamentaria. Tanto La Libertad Avanza como sectores opositores nucleados en Unidos solicitaron sesiones para el mismo día y con apenas una hora de diferencia, en una pulseada en la que el quorum será determinante para definir qué debate logra avanzar.

Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza por Jujuy.
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La convocatoria impulsada por el oficialismo fue fijada para las 10 de la mañana, mientras que la oposición pidió una sesión para las 11. El escenario anticipa una disputa política y numérica dentro del recinto, ya que el bloque que consiga reunir primero a los 129 diputados necesarios tendrá la posibilidad de imponer su temario.

Entre los proyectos que buscará tratar el oficialismo aparece la denominada Ley Hojarasca, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa propone eliminar unas 70 normas que el Gobierno considera antiguas o sin aplicación práctica. El paquete incluye desde regulaciones vinculadas a las palomas mensajeras y el carnet de mochilero hasta disposiciones administrativas relacionadas con microfilms, procedimientos militares y regímenes tributarios ya en desuso.

También se debatirá la reforma del régimen de Zonas Frías, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El proyecto busca reducir el alcance territorial del esquema que subsidia parte de las tarifas de gas durante el invierno. La propuesta apunta a dejar sin efecto la ampliación aprobada en 2021, que incorporó municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Además, el beneficio adicional quedaría restringido a hogares incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado a familias cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

La sesión oficialista también contempla el tratamiento de acuerdos internacionales, entre ellos tratados de extradición con Polonia, Costa Rica y Chile, además de convenios de cooperación judicial en materia penal con Italia, Cuba y Serbia.

Manuel Adorni en Diputados
El oficialismo intentará bloquear los pedidos de interpelación contra Adorni.

El oficialismo intentará bloquear los pedidos de interpelación contra Adorni.

Sin embargo, detrás de la convocatoria oficialista también aparece una estrategia política orientada a bloquear la sesión promovida por la oposición para debatir pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa opositora, motorizada inicialmente por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica ARI y bloques de izquierda, había sido postergada la semana pasada ante la imposibilidad de garantizar el quorum. En ese contexto, el Gobierno mantuvo conversaciones con aliados parlamentarios y gobernadores para evitar que la convocatoria avanzara.

Con el objetivo de sumar apoyos, la oposición decidió ampliar el temario e incorporó proyectos relacionados con licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar y la ampliación de prestaciones del PAMI. También incluyó pedidos de informes dirigidos a Luis Caputo y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por presuntos incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario.

La superposición horaria obligará a los bloques opositores a esperar la finalización de la sesión convocada por el oficialismo para intentar luego reunir nuevamente el número necesario de legisladores. Si no logran alcanzar el quorum, deberán buscar otra fecha para insistir con la convocatoria. El objetivo de fondo es que el jefe de Gabinete dé explicaciones ante el Congreso por las denuncias vinculadas a su situación patrimonial, en medio de la investigación judicial que continúa abierta. Aunque la oposición aspira a avanzar con una interpelación, en el Gobierno consideran improbable que esa iniciativa prospere.

Las facultades que la Constitución le otorga al Poder Legislativo para interpelar a Manuel Adorni

El pedido de interpelación se sustenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Este mecanismo faculta a los diputados para exigir la comparecencia del jefe de Gabinete ante el recinto. El proceso legislativo prevé la posibilidad de aplicar una moción de censura, herramienta que permite la eventual remoción de un funcionario nacional de su cargo.

La oposición impulsa cuatro proyectos que carecen de dictamen de comisión hasta el momento. Si alcanza el quorum, intentará que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones inicien el tratamiento formal de los expedientes. No obstante, la aprobación de estos puntos requiere mayorías especiales difíciles de agrupar en el actual escenario político.

El primer proyecto (0419-D-2026) es un "pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos". Es impulsado por Germán Martínez, de Unión por la Patria; puesto a consideración en la sesión del 8 de abril mediante un apartamiento de reglamento, obtuvo un resultado negativo con 124 votos positivos.

El segundo (0949-D-2026), referido por Pablo Juliano, del bloque Unidos, apunta al Poder Ejecutivo con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por Adorni. El tercero (1049-D-2026), cuyo autor es Nicolás del Caño, de la izquierda, tiene como finalidad explícita comenzar con el tratamiento legislativo de una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Por su parte, el último de los expedientes (1167-D-2026) es de Esteban Paulón, también del espacio Unidos, donde reitera el pedido de informes verbales sobre las inconsistencias patrimoniales de Adorni.

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