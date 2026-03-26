26 de marzo de 2026 Inicio
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La Renga en el Parque de la Ciudad: cómo llegar, dónde estacionar y qué colectivos serán gratis

De cara al esperado recital de la banda de Mataderos en la Ciudad de Buenos Aires, la organización difundió información clave para el ingreso y la llegada del público.

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La banda de Chizzo

La banda de Chizzo, Tete y Tanque vuelve a tocar en CABA.

La espera terminó para los fanáticos de La Renga: la banda de Mataderos regresa a la Capital Federal los próximos 2 y 4 de abril con un show masivo en el Parque de la Ciudad. Ante la enorme convocatoria que se espera para estas dos fechas, la organización difundió un esquema detallado de transporte y accesos para que "el banquete" sea una fiesta de principio a fin.

La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.
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la renga parque de la ciudad

¿Cómo llegar al Parque de la Ciudad?

Para quienes opten por el transporte público, existen diversas alternativas, aunque se debe prestar especial atención a los horarios y sentidos de circulación:

  • Colectivos: Las líneas que te dejan sobre la Av. Coronel Roca son la 145, 117, 47, 150, 114, 91 y 28. Por otro lado, sobre la Av. Gral. Fernández de la Cruz circulan las líneas 47, 91, 115, 101, 114, 143 y 150.
  • Tren y Premetro: Tanto el Tren (Estación Presidente Illia) como el Premetro (por Av. Gral. Fernández de la Cruz) funcionarán solo para la ida al evento.

El beneficio clave: colectivos gratuitos a la salida

Una de las noticias más importantes para los asistentes es que habrá colectivos gratuitos al finalizar el show. Las unidades partirán desde el Parque Olímpico (ubicado sobre la Av. Coronel Roca, en sentido hacia la Autopista Héctor Cámpora) con destino a puntos neurálgicos de la ciudad y el conurbano: Constitución, Once, Retiro, Liniers y Puente Saavedra.

mapa la renga

Si vas en auto: estacionamiento y Apps

Para los que prefieran ir en vehículo particular, se habilitó el Estacionamiento Autódromo con ingreso por Av. Coronel Roca 4852. Es fundamental adquirir la plaza de estacionamiento de forma anticipada a través del sitio oficial indicado por la organización. Por su parte, los micros particulares tendrán un sector asignado sobre la Av. 27 de Febrero.

Para quienes utilicen Taxi BA o aplicaciones de transporte, se establecieron puntos de encuentro específicos en la intersección de Av. Gral. Fernández de la Cruz y Av. Escalada para evitar el colapso del tránsito en las puertas principales.

Las entradas para ambas fechas siguen disponibles a través de www.arteinfernal.com, el canal oficial de venta de la banda.

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