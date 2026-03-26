La Renga en el Parque de la Ciudad: cómo llegar, dónde estacionar y qué colectivos serán gratis De cara al esperado recital de la banda de Mataderos en la Ciudad de Buenos Aires, la organización difundió información clave para el ingreso y la llegada del público. Por + Seguir en







La banda de Chizzo, Tete y Tanque vuelve a tocar en CABA.

La espera terminó para los fanáticos de La Renga: la banda de Mataderos regresa a la Capital Federal los próximos 2 y 4 de abril con un show masivo en el Parque de la Ciudad. Ante la enorme convocatoria que se espera para estas dos fechas, la organización difundió un esquema detallado de transporte y accesos para que "el banquete" sea una fiesta de principio a fin.

Tras suspender el espectáculo que tenía previsto en el estadio de Huracán, debido al derrumbe del estacionamiento en el complejo "Estación Buenos Aires" de Parque Patricios, ubicado a cuatro cuadras de la cancha, la banda de rock más convocante del país trasladará su música a Lugano, en pleno Parque de la Ciudad. De cara al esperado recital de la banda de Mataderos en la Ciudad de Buenos Aires, la organización difundió información clave para el ingreso y la llegada del público.

la renga parque de la ciudad ¿Cómo llegar al Parque de la Ciudad? Para quienes opten por el transporte público, existen diversas alternativas, aunque se debe prestar especial atención a los horarios y sentidos de circulación:

Colectivos: Las líneas que te dejan sobre la Av. Coronel Roca son la 145, 117, 47, 150, 114, 91 y 28. Por otro lado, sobre la Av. Gral. Fernández de la Cruz circulan las líneas 47, 91, 115, 101, 114, 143 y 150.

Las líneas que te dejan sobre la son la 145, 117, 47, 150, 114, 91 y 28. Por otro lado, sobre la circulan las líneas 47, 91, 115, 101, 114, 143 y 150. Tren y Premetro: Tanto el Tren (Estación Presidente Illia) como el Premetro (por Av. Gral. Fernández de la Cruz) funcionarán solo para la ida al evento. El beneficio clave: colectivos gratuitos a la salida Una de las noticias más importantes para los asistentes es que habrá colectivos gratuitos al finalizar el show. Las unidades partirán desde el Parque Olímpico (ubicado sobre la Av. Coronel Roca, en sentido hacia la Autopista Héctor Cámpora) con destino a puntos neurálgicos de la ciudad y el conurbano: Constitución, Once, Retiro, Liniers y Puente Saavedra.

mapa la renga Si vas en auto: estacionamiento y Apps Para los que prefieran ir en vehículo particular, se habilitó el Estacionamiento Autódromo con ingreso por Av. Coronel Roca 4852. Es fundamental adquirir la plaza de estacionamiento de forma anticipada a través del sitio oficial indicado por la organización. Por su parte, los micros particulares tendrán un sector asignado sobre la Av. 27 de Febrero.