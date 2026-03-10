IR A
Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión: posibles opciones

La banda de Mataderos tenía planeado tocar los días 2 y 4 de abril en el estadio Tomás A. Ducó de Parque Patricios, pero la disposición de las autoridades porteñas obligará a reprogramar los conciertos o cambiar de locación.

Se suspendieron los recitales de La Renga en la ciudad de Buenos Aires. 
Se suspendieron los recitales de La Renga en Huracán

La determinación de las autoridades porteñas obedece al derrumbe de una losa en un estacionamiento del complejo “Estación Buenos Aires”. Dicho predio se sitúa en las inmediaciones del Palacio Tomás A. Ducó, en Parque Patricios.

La resolución es fruto de un acuerdo entre la administración de la Ciudad y las autoridades del club. El objetivo central de esta medida consiste en "priorizar la seguridad en el área" tras el siniestro edilicio. Es por eso que los shows deberían ser reprogramados o cambiar de locación.

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires se vienen realizando recitales en los estadios de River Plate, Vélez Sarsfield, Ferro Carril Oeste y Argentinos Juniors. Cualquiera de estas locaciones es apta para un show de las características del de La Renga. La banda de Mataderos, incluso, ya se presentó en los estadios de Caballito, Núñez y Liniers en los tempranos 2000.

Otra posibilidad es que los shows sean trasladados a la provincia de Buenos Aires. En ese caso, el estadio de Racing Club de Avellaneda y el Único de La Plata, donde la banda ya realizó presentaciones anteriormente, aparecen como los más aptos, junto con el predio Tecnópolis.

Hasta el momento, desde las cuentas oficiales de La Renga en redes sociales no emitió ningún comunicado al respecto.

