La prohibición de celulares en la escuela trae múltiples beneficios, especialmente para las niñas

Según explica la doctora, la medida conduce a "una disminución significativa en el margen intensivo del número de consultas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de síntomas y enfermedades psicológicas, tanto para atención especializada como de médico de cabecera, en un 60% y un 29% en relación con la media previa al tratamiento, respectivamente. Por lo tanto, prohibir los teléfonos inteligentes conduce a una reducción de la necesidad de las niñas de recibir atención relacionada con problemas de salud mental".

Además, el desempeño educativo de las niñas mejora. "Su calificación escolar aumenta en 0,08 puntos y los exámenes de matemáticas evaluados externamente después de la prohibición mejoraron en 0,22, lo que sugiere que la acumulación de capital humano de las niñas ha mejorado después de la prohibición. Las niñas también tienen entre 4 y 7% más probabilidades de asistir a una escuela secundaria académica después de la prohibición, lo que sugiere que la prohibición de los teléfonos inteligentes conduce a una mejora en los resultados educativos de las niñas a mediano plazo", señala Abrahamsson.

Jóvenes teléfonos celulares Un estudio realizado en Noruega sobre la prohibición de celulares en clase mostró mayores beneficios en niñas. Télam

Además, el estudio "proporcionó evidencia de que el acoso escolar disminuye para niñas y niños cuando están a tiempo completo en la escuela secundaria sin teléfono".

"Las magnitudes de todas mis estimaciones son mayores entre las niñas de entornos socioeconómicos bajos, lo que sugiere que este grupo particular de estudiantes se distrae con la tecnología no estructurada en el aula. La prohibición de los teléfonos inteligentes no tiene efectos negativos en los estudiantes de familias de nivel socioeconómico alto ni en los niños", añade.

La académica aclara que "aunque este artículo muestra pruebas sólidas del impacto de la prohibición de los teléfonos inteligentes en los resultados de los estudiantes, debido a que la política es bastante reciente, todavía no puedo analizar la probabilidad de que los estudiantes completen la escuela secundaria, ni seguir sus resultados en términos de salud adulta, educación superior o empleo".

"Sin embargo, prohibir los teléfonos inteligentes en las aulas es una herramienta económica con efectos considerables en la salud mental y los resultados educativos de los estudiantes", concluye.

Informe de la UNESCO recomienda prohibir el uso de celulares en las escuelas

En julio de 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó en Montevideo el Informe Global de Monitoreo de la Educación (GEM 2023), en el cual advirtió sobre las consecuencias del excesivo uso de la tecnología, especialmente de celulares y computadoras, en el aprendizaje de los estudiantes.

El informe, de 433 páginas, se apoya en diversos estudios científicos que analizan el impacto de la tecnología y las redes sociales en el aprendizaje de niños y jóvenes.

"Durante la pandemia de Covid-19, las herramientas de aprendizaje a distancia, como internet, radio y televisión, demostraron cuán útiles y necesarias pueden ser en un contexto de este tipo. Sin embargo, también revelaron sus límites", expresó Audrey Azoulay, directora general de la organización.

Celular El teléfono celular puede ser una herramienta útil pero también genera distracciones. Pexels

De acuerdo al estudio, el uso de smartphones y computadoras interfiere en la actividad de aprendizaje de los niños y jóvenes, no solamente en las aulas, sino también en sus hogares.

"Las notificaciones entrantes o la mera proximidad de un dispositivo pueden ser una distracción para los estudiantes, haciendo que pierdan la atención en la tarea que tienen delante", señala el informe.

Algunos países como España, Bélgica, Bangladesh, Tayikistán y Uzbekistán implementaron prohibiciones, mientras que otros, como Australia, utilizan restricciones más flexibles.

Buscarán limitar el uso de celulares en las escuelas bonaerenses por sus efectos nocivos en los alumnos

En marzo de 2024 el senador bonaerense Emanuel González Santalla, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para reducir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de la provincia, con el objetivo de combatir los efectos negativos que genera el uso excesivo de las pantallas en las infancias.

El legislador señaló entre sus argumentos problemas de socialización, auditivos, oculares, de postura, tensión muscular, nerviosismo, angustia y estrés, todo ello con una repercusión directa en la conducta de la infancia y en el proceso de aprendizaje.

La iniciativa propone "prohibir en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires el uso de dispositivos digitales por parte de alumnos y alumnas de nivel primario durante su permanencia en los establecimientos de educación pública o privada, y para cuando su utilización no sea requerida por personal docente".

Emanuel González Santalla senador bonaerense Unión por la Patria El legislador bonaerense Emanuel González Santalla presentó un proyecto para restringir el uso de celulares en las escuelas. Legislatura Bonaerense

Entre los fundamentos del proyecto se cita al informe de UNESCO, y señala que "estudios realizados con base a los relevamientos de las pruebas Aprender y similares dan cuenta que en Argentina, el 46% de los alumnos de tercer grado del nivel primario no alcanza los niveles mínimos de lectura, de acuerdo al Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE)".

Si bien admite que "los dispositivos digitales como el Programa Conectar Igualdad tienen el potencial de transformar la educación al ofrecer accesos a recursos educativos, fomentar la colaboración y motivar a los estudiantes", es importante "repeler los efectos negativos" en la utilización de los dispositivos cuando reemplaza actividades esenciales "del mundo real como vincularse y jugar con sus pares, o conduce a distracciones y falta de atención a una edad temprana en el nivel primario, momento en que las infancias están en plena etapa de formación de hábitos".