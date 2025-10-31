31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La primavera en el AMBA duró poco: vuelven las lluvias y tormentas para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por fuertes precipitaciones y viento para varias localidades de la Argentina. Además, en el pronóstico extendido adelantó un retorno de la inestabilidad, con un leve aumento de la temperatura.

Por
Las provincias de La Pampa

Las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta. 

El clima mejorará en el AMBA de cara al fin de semana. 
Te puede interesar:

Tras lluvias y el mal tiempo, ¿cuándo vuelve el calor y aumentan las temperaturas en el AMBA?

Según el pronóstico extendido del SMN, para la jornada del viernes 31 de octubre se espera una máxima de 25° y una mínima de 14°, con un cielo parcialmente nublado. De cara al sábado 1°, incrementa el termómetro con una máxima rozando los 27°; sin embargo, para el domingo 2 se registrarán chaparrones durante la tarde/noche con una máxima de 25°.

CABA pronóstico 31-10-25

Desde Meteored informaron que "el viernes se esperan las primeras precipitaciones sobre sectores del sur de la región pampeana, extendiéndose luego hacia Córdoba, Santa Fe, San Luis y parte del noroeste bonaerense durante el sábado", aunque serán eventos aislados y de corta duración.

Además, el SMN emitió una alerta meteorológica amarilla para las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan por tormentas y viento.

Desde el organismo informaron que las tormentas mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas.

En la zona cordillerana de San Juan y Mendoza, será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lloviznas durarán hasta el mediodía del miércoles. 

Sorpresiva lluvia en el AMBA: hasta cuándo continúan las bajas temperaturas y el mal tiempo

play

Inesperada ola polar en el AMBA: cuándo será el día más frío de la semana

El frío se mantendrá durante la última semana de octubre. 

Una inesperada irrupción de aire polar bajó la temperatura y generó heladas: hasta cuándo durará el frío en el AMBA

Las lluvias afectarán el noroeste del país.

Se terminó el verano en primavera y vuelve el frío: hay alerta por lluvias y ráfagas en más de 50 localidades de Argentina

El viento se hará presente en algunas provincias del país.

Tras el temporal, siguen vigente una alerta amarilla en tres provincias: cómo estará el clima para ir a votar

play

Inundación trágica: desde la Ciudad apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

Rating Cero

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

últimas noticias

La exmandataria saluda a la militancia desde el balcón de su casa.

Cristina, tras la derrota en las elecciones: "Sigo sosteniendo el valor de la unidad"

Hace 2 minutos
La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Hace 23 minutos
El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran AUH, AUE o PNC.

ANSES acredita $81.936 en noviembre 2025: beneficio para padres

Hace 29 minutos
En noviembre los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.

Extra de $108.000 de ANSES: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

Hace 30 minutos
Jubilados y pensionados pueden obtener reintegros extra con Banco Nación y Banco Galicia.

Ni aumento ni bono: el beneficios de ANSES para jubilados que les alivia el bolsillo en noviembre 2025

Hace 31 minutos