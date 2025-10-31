La primavera en el AMBA duró poco: vuelven las lluvias y tormentas para el fin de semana El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por fuertes precipitaciones y viento para varias localidades de la Argentina. Además, en el pronóstico extendido adelantó un retorno de la inestabilidad, con un leve aumento de la temperatura. Por







Las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta.

El mes de noviembre comienza con cierta inestabilidad y lluvias que se presentarán en el corto plazo, a pesar de una semana marcada por un descenso térmico y el ingreso de un frente frío, para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve el mal tiempo.

Según el pronóstico extendido del SMN, para la jornada del viernes 31 de octubre se espera una máxima de 25° y una mínima de 14°, con un cielo parcialmente nublado. De cara al sábado 1°, incrementa el termómetro con una máxima rozando los 27°; sin embargo, para el domingo 2 se registrarán chaparrones durante la tarde/noche con una máxima de 25°.

CABA pronóstico 31-10-25 Desde Meteored informaron que "el viernes se esperan las primeras precipitaciones sobre sectores del sur de la región pampeana, extendiéndose luego hacia Córdoba, Santa Fe, San Luis y parte del noroeste bonaerense durante el sábado", aunque serán eventos aislados y de corta duración.

Además, el SMN emitió una alerta meteorológica amarilla para las provincias de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan por tormentas y viento.

Desde el organismo informaron que las tormentas mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas.

En la zona cordillerana de San Juan y Mendoza, será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.