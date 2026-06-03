3 de junio de 2026 Inicio
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Los detalles inéditos que reveló la NASA sobre el meteorito que sobrevoló Estados Unidos

El organismo espacial aportó datos precisos sobre el astro que sorprendió al país norteamericano.

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Un meteorito sobrevoló el país norteamericano.

Un meteorito sobrevoló el país norteamericano.

Una sorpresiva explosión atmosférica alteró la rutina de miles de residentes del noreste de Estados Unidos el pasado sábado 30 de mayo, cerca de las 1 horas. El estruendo, que sacudió viviendas y vibró ventanas en estados como Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire y Maine, generó desconcierto e hipótesis de todo tipo entre los habitantes. Luego de que los sismógrafos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no detectaran actividad tectónica, la NASA reveló detalles inéditos de lo ocurrido.

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El organismo espacial confirmó que el fenómeno fue causado por un meteorito que cruzó la atmósfera terrestre. El objeto espacial se fragmentó y desintegró a gran altitud, liberando una descomunal energía equivalente a 230 toneladas de TNT justo sobre la Bahía del Cabo Cod. Esta violenta detonación generó una onda expansiva y un doble estruendo que logró percibirse a unos 400 kilómetros de distancia, abarcando una región desde Delaware hasta Montreal, en Canadá.

Meteorito Estados Unidos 2026

La reconstrucción técnica difundida por la agencia espacial aportó datos precisos que superaron las especulaciones iniciales. De acuerdo con los especialistas, el meteoro poseía un diámetro aproximado de 1,52 metros y una masa cercana a las siete toneladas, comparable al peso de un elefante. Además, se determinó que el astro ingresó y se desplazó por la atmósfera a una velocidad de 67.600 kilómetros por hora, completando un trayecto de 41,8 kilómetros antes de estallar por completo.

Los reportes recolectados por la Sociedad Americana de Meteoros coincidieron con el diagnóstico oficial, ya que varios testigos aseguraron haber avistado una brillante bola de fuego en el cielo antes de la desintegración. La precisión del informe de la NASA permitió llevar tranquilidad a la población y resolver los interrogantes de las comunidades costeras y del interior, que en un principio asociaron el impacto a terremotos, caídas de árboles o eventos de origen desconocido.

Qué dijo la NASA acerca del meteorito que sobrevoló Estados Unidos

Los especialistas de la NASA aclararon que el suceso detectado se encuadra en lo que la comunidad astronómica identifica como una “bola de fuego” o fireball, un cuerpo celeste notoriamente resplandeciente que ocasiona una fuerte descarga al adentrarse en la atmósfera. Cuando estos objetos ingresan a velocidades extremas, la fricción con el aire eleva la temperatura del material, provocando que comience a fragmentarse y produzca explosiones atmosféricas conocidas como airbursts.

El objeto espacial se fragmentó y desintegró a gran altitud, y por eso mismo el estallido originó vibraciones en edificios y viviendas de la región. Asimismo, el reporte oficial confirmó que el meteoro estaba compuesto por material natural, un detalle clave que permitió descartar por completo que se tratara de un satélite en desuso o de basura espacial.

NASA Logo

El rol de las “bolas de fuego” resulta fundamental para la investigación astronómica debido a su potencial para desencadenar estallidos de gran potencia en el cielo. Al momento en que un elemento de estas características penetra en la capa del planeta, el rozamiento y el calor extremo propician su desintegración. En ciertas oportunidades, el impacto acústico resultante posee la fuerza necesaria para transmitir temblores a la superficie y sembrar la preocupación entre los habitantes.

El suceso sirvió además para evaluar la respuesta de las redes de notificación y el comportamiento de la comunidad. Una multitud de ciudadanos recurrió a los canales estatales y a entornos virtuales para relatar lo vivido. “Los primeros reportes surgieron en Massachusetts y Rhode Island, pero también lo notaron en localidades del noreste de Nueva Inglaterra, Nuevo Hampshire y hasta en Maine, cuya capital queda a 400 kilómetros de Massachusetts”, destacó la NASA en su informe.

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