Tras lluvias y el mal tiempo, ¿cuándo vuelve el calor y aumentan las temperaturas en el AMBA?

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico extendido una mejora en las condiciones meteorológicas de cara al fin de semana.

El clima mejorará en el AMBA de cara al fin de semana. 

Camila Alonso Suarez

Tras el temporal que afectó Buenos Aires y las lluvias que se registraron en los últimos días, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estarán los primeros días de noviembre. Se espera que retorne el clima primaveral y que aumente las temperaturas.

Las lloviznas durarán hasta el mediodía del miércoles. 
Para la jornada del jueves se espera que la máxima alcance los 19° y la mínima sea de 13°; el aumento de la temperatura será lento, aunque para el viernes, sábado y domingo las máximas se mantendrán entre los 23° a 25°.

Las mínimas poco a poco comenzarán a trepar, aunque el frío se mantendrá durante las primeras horas del día, rozando desde los 12° a 15°.

Según informó Meteored, para el fin de semana se registrarán "vientos predominantes del este, aunque por momentos rotarán al noreste. La probabilidad de chaparrones aislados será mucho más baja".

Desde el sitio remarcaron que el viernes "avanza un nuevo frente frío sobre la región central del país" esto provocará tormentas aisladas en La Pampa y el sudoeste bonaerense de manera puntual. "Se prevé una mayor afectación sobre la región de Cuyo, mientras que no se esperan lluvias en el AMBA", sentenciaron.

