Ángel de Brito se metió en una interna feroz en la TV entre panelistas que terminó con insultos y gritos

El conductor respaldó públicamente a un colega en medio de una fuerte disputa. Los detalles del conflicto.

El conductor no se quedó en el molde y defendió a una de las partes en la pelea mediática.

La televisión volvió a quedar sacudida por una fuerte interna detrás de cámaras. El conflicto tuvo como protagonistas al doctor Guillermo Capuya y a la periodista Amalia Díaz Guiñazú , quienes protagonizaron un tenso enfrentamiento al aire tras un episodio que, en apariencia, parecía menor: la confusión de un teléfono celular . Sin embargo, el hecho derivó en insultos, acusaciones cruzadas y una fuerte división dentro del panel, a la vez que se sumó un fuerte comentario del conductor Ángel de Brito .

Según reconstruyeron distintos integrantes del programa, Capuya tomó por error el celular de su compañera debido a que ambos dispositivos eran prácticamente idénticos. Cuando intentó devolverlo y disculparse , aseguró haber escuchado un insulto dirigido hacia él, lo que provocó una discusión que rápidamente escaló. El episodio se produjo fuera del aire, pero terminó filtrándose y generando repercusiones en varios programas de espectáculos.

La polémica desatada entre los integrantes de La mañana con Moria, tomó mayor dimensión cuando varios testigos comenzaron a dar su versión de los hechos. Tanto Nazarena Di Serio como Gustavo Méndez respaldaron públicamente al médico y rechazaron las versiones que hablaban de una actitud violenta por parte de Capuya. Ambos coincidieron en que el conflicto se originó luego de que el profesional escuchara el agravio y decidiera enfrentar la situación directamente con su compañera.

En medio de la controversia apareció la opinión de Ángel de Brito, quien no dudó en tomar posición. Mientras el tema era debatido en Bondi Live, el conductor de LAM publicó un mensaje contundente en defensa de Capuya: “El doctor Capuya es un señor sin ningún tipo de conflicto con nadie después de décadas en el medio. Lo demás, está a la vista” .

La frase fue interpretada como un claro respaldo al médico y como una crítica indirecta hacia Guiñazú, profundizando aún más una disputa que sigue generando repercusiones en la televisión.

El comentario de Ángel de Brito al ver cambios en América TV

Mientras disfruta de unos días de descanso en Miami, Ángel de Brito está muy activo en redes sociales y atento a cada movimiento de la industria televisiva. En las últimas horas, el conductor volvió a convertirse en noticia al reaccionar a los recientes cambios de programación anunciados por América TV, que desde junio implementó modificaciones tanto en las tardes como en el horario central de su grilla.

Todo comenzó cuando circuló una nueva gráfica promocional del canal con las figuras que integrarán la programación renovada. Al observar la imagen, De Brito lanzó una ironía que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Hubieran puesto la foto de Dumas”, escribió en referencia a Denise Dumas, quien lo reemplaza temporalmente tanto en LAM como en sus proyectos de streaming mientras permanece de vacaciones.

angel de brito comentario america tv A pesar de estar de vacaciones, Angel de Brito marcó territorio en X.

El comentario se produjo en un contexto de importantes reacomodamientos dentro de América TV. Entre las novedades más destacadas aparecen los desembarcos de Marina Calabró y Luis Ventura en las tardes del canal, además de modificaciones en el prime time que incluyen el regreso de Pasó en América y nuevos movimientos en la franja nocturna. Varias de estas decisiones fueron anticipadas por el propio De Brito semanas antes de su implementación.