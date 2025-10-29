29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorpresiva lluvia en el AMBA: hasta cuándo continúan las bajas temperaturas y el mal tiempo

El miércoles amaneció con lloviznas aisladas en algunas partes del territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán en el transcurso del día.

Por
Las lloviznas durarán hasta el mediodía del miércoles. 

Las lloviznas durarán hasta el mediodía del miércoles. 

Una sorpresiva lluvia sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante las primeras horas de la mañana del miércoles 29 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el mal tiempo se extenderá hasta el mediodía.

Te puede interesar:

Inesperada ola polar en el AMBA: cuándo será el día más frío de la semana

En relación con las temperaturas, el frío se mantiene durante las mañanas, la mínima para hoy es de 10°, y la máxima de 17°. "La primavera va a moderarse y va a volver. El jueves y viernes vamos a estar alternando algunos pasajes soleados con otros nubosos", informó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

CABA pronóstico 29-10-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Además, adelantó que se espera "un fin de semana sin precipitaciones" donde las máximas podrán alcanzar los 25° y las mínimas entre 12° y 16°.

Desde Meteored explicaron que "el cambio de patrón está asociado a la rotación del viento al sector norte, lo que permitirá el ingreso de una masa de aire más seca y templada", esto generará que las temperaturas vuelvan a ubicarse por encima de los valores normales para esta época del año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El frío se mantendrá durante la última semana de octubre. 

Una inesperada irrupción de aire polar bajó la temperatura y generó heladas: hasta cuándo durará el frío en el AMBA

Las lluvias afectarán el noroeste del país.

Se terminó el verano en primavera y vuelve el frío: hay alerta por lluvias y ráfagas en más de 50 localidades de Argentina

El viento se hará presente en algunas provincias del país.

Tras el temporal, siguen vigente una alerta amarilla en tres provincias: cómo estará el clima para ir a votar

play

Inundación trágica: desde la Ciudad apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

Miles de usuarios compartieron imágenes y videos del temporal. 

Video: las postales impresionantes del temporal en el AMBA

play

Impactantes imágenes en San Martín tras el temporal en el AMBA: autos amontonados y calles inundadas

Rating Cero

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.
play

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

últimas noticias

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

Hace 12 minutos
Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

¿Adiós a las compras online? La nueva estafa con la que te roban los datos de la tarjeta

Hace 16 minutos
El dólar mayorista mantiene distancia del techo de la banda.

El dólar cae levemente, pero se mantiene al borde de los $1.500

Hace 18 minutos
Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

Hace 18 minutos
El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Hace 26 minutos