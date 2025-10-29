Sorpresiva lluvia en el AMBA: hasta cuándo continúan las bajas temperaturas y el mal tiempo El miércoles amaneció con lloviznas aisladas en algunas partes del territorio bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán en el transcurso del día. Por







Las lloviznas durarán hasta el mediodía del miércoles.

Una sorpresiva lluvia sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante las primeras horas de la mañana del miércoles 29 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que el mal tiempo se extenderá hasta el mediodía.

En relación con las temperaturas, el frío se mantiene durante las mañanas, la mínima para hoy es de 10°, y la máxima de 17°. "La primavera va a moderarse y va a volver. El jueves y viernes vamos a estar alternando algunos pasajes soleados con otros nubosos", informó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

CABA pronóstico 29-10-25 Captura del SMN.

Además, adelantó que se espera "un fin de semana sin precipitaciones" donde las máximas podrán alcanzar los 25° y las mínimas entre 12° y 16°.

Desde Meteored explicaron que "el cambio de patrón está asociado a la rotación del viento al sector norte, lo que permitirá el ingreso de una masa de aire más seca y templada", esto generará que las temperaturas vuelvan a ubicarse por encima de los valores normales para esta época del año.