Preocupación por la falta de comida en Gran Hermano: se desmayó un participante El desgaste físico y emocional de los jugadores se hace cada vez más visible a medida que avanza la competencia. La prueba de baile pendiente definirá el presupuesto semanal y con esto, el acceso a los alimentos de toda la casa. Agregar C5N en









El desmayo ocurrió en medio de los problemas que están teniendo para conseguir comida.

La escasez de alimentos en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada comenzó a tener consecuencias físicas concretas. En las últimas horas, Cola, uno de los nuevos ingresantes, se desmayó durante el ensayo de la coreografía de Tate McRae, la prueba clave que define el presupuesto semanal de comida.

El episodio sucedió en plena práctica grupal y generó alarma inmediata entre los participantes, que cortaron la actividad en el momento en que el jugador se desplomó. La situación se estabilizó minutos después, cuando Pincoya le acercó un plato de comida y Cola logró recuperarse. Más tarde reapareció en la celebración por los 100 días del programa, lo que redujo parte de la tensión acumulada.

El desmayo ocurrió en medio de los problemas que están teniendo para conseguir comida. Sanciones sucesivas, desafíos perdidos y compras fallidas en el supermercado virtual dejaron a más de 20 personas dividiéndose cantidades mínimas de alimento por día.

La situación llegó a un punto tal que Santiago del Moro realizó una "donación" con lo que tenía disponible en su camarín, como malvaviscos, aceite, galletitas y chocolates, que los jugadores repartieron entre todos. Además, luego de la cena de nominados, la producción les permitió llevarse las sobras para compartir con el resto de la casa.

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Alejandra Majluf es nueva participante de Gran Hermano En medio del clima de tensión por la falta de alimentos, la casa recibió una incorporación que generó sorpresa entre los jugadores. Alejandra Majluf, actriz de 61 años con una extensa trayectoria en la televisión argentina de los años 90, ingresó al reality mediante un Golden Ticket, el recurso que utiliza la producción para sumar participantes tras la salida de otros concursantes. Alejandra Majluf Redes sociales Su llegada se produce en reemplazo de Gladys "La Bomba Tucumana", quien abandonó el programa de manera voluntaria. El ingreso de Majluf fue recibido con afecto por sus nuevos compañeros, y se destacó especialmente el reencuentro con Andrea del Boca, con quien mantiene un vínculo de amistad previo a la convivencia en el juego.