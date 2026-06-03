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La dolorosa muerte que golpea a una famosa argentina: "Un pedazo de mi corazón se va con vos"

Compartió una emotiva carta en redes sociales para despedir a una compañera inseparable que la acompañó durante gran parte de su vida y carrera.

La protagonista publicó un texto cargado de emociones tras la signifcativa pérdida.
La protagonista publicó un texto cargado de emociones tras la signifcativa pérdida.

El mundo del espectáculo argentino amaneció este miércoles con una noticia llena de emoción y tristeza. La bailarina y modelo Silvina Escudero compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para comunicar una pérdida que la afecta profundamente y que rápidamente generó una ola de reacciones entre colegas, seguidores y amantes de los animales.

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Sin entrar en detalles de inmediato, la bailarina y panelista dejó al descubierto el inmenso vacío que atraviesa en este momento. Con palabras llenas de amor, gratitud y dolor, expresó que una parte fundamental de su vida se fue para siempre, su perra Mulata, en un mensaje que reflejó el fuerte vínculo construido a lo largo de muchos años y que conmovió a miles de usuarios en las redes sociales.

La despedida de Silvina Escudero a su perra

Mulata, la perra de raza Schnauzer que acompañó a Silvina Escudero durante 16 años, falleció el 1 de junio. La artista confirmó su fallecimiento a través de Instagram con una publicación acompañada por numerosas fotografías que repasaron distintos momentos compartidos a lo largo de casi dos décadas. La mascota había sido una presencia constante tanto en su vida privada como en gran parte de su carrera profesional.

silvina escudero perra mulata
El posteo del Instagram de Silvina Escudero para depedir a su perrita.

El posteo del Instagram de Silvina Escudero para depedir a su perrita.

En el inicio de su despedida, Escudero escribió: “Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte”. A partir de allí desarrolló un extenso mensaje donde recordó el recorrido que hicieron juntas desde que comenzó a vivir sola y construyó su carrera en los medios. La conductora destacó que su compañera estuvo presente en desfiles, programas de televisión, viajes, temporadas teatrales, eventos y hasta campañas publicitarias.

La panelista de Polémica en el Bar remarcó además que Mulata fue mucho más que una mascota. Según expresó, se convirtió en un apoyo emocional permanente en cada desafío importante de su vida. “Me hiciste todo más fácil. Mi vida fue mejor porque estaba con vos”, escribió en uno de los fragmentos más emotivos del mensaje, donde también agradeció la compañía recibida durante momentos de miedo, incertidumbre y cambios personales.

Otro de los aspectos que destacó fue el papel que tuvo la perra dentro de la familia animal que fue formando con el paso de los años. Reconocida por su compromiso con la protección de los animales y por haber protagonizado diversos debates televisivos en defensa de ellos, Escudero definió a Mulata como “la pionera de esta manada”, recordando que aceptó con cariño a cada nuevo integrante que llegó al hogar, incluidos animales rescatados.

silvina escudero perra mulata
Una de las tantas fotos que Silvina Escudero publicó para recordar a su mascota fallecida.

Una de las tantas fotos que Silvina Escudero publicó para recordar a su mascota fallecida.

La frase que terminó convirtiéndose en el símbolo de la despedida fue una de las más dolorosas del texto: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”. Allí la artista reconoció la dificultad que representa afrontar la ausencia de quien la acompañó durante gran parte de su vida adulta. También confesó que todavía le cuesta asimilar la nueva realidad y que extrañará cada gesto cotidiano compartido con su inseparable compañera.

Hacia el final de la publicación, Silvina dejó una declaración que resume la intensidad del vínculo que mantuvieron durante 16 años. “Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza de que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar”, escribió. El mensaje concluyó con las fechas que marcaron la vida de Mulata: 16 de agosto de 2010 – 1 de junio de 2026.

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