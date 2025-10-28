Inesperada ola polar en el Área Metropolitana de Buenos Aires: cuándo será el día más frío de la semana La última semana de octubre se despide con mínimas entre los 0 y 2 grados en el centro de La Pampa y sur de PBA. Además, en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional adelantó la posibilidad que regresen las lloviznas durante la semana. Por







La provincia de Misiones se encuentra bajo alerta por tormentas y, Santa Cruz por vientos.

El día martes 28 será el día más frío de la semana, durante la madrugada y la mañana se registran temperaturas entre los 0 a 2 grados en varias regiones del país. La irrupción de un aire frío polar sobre el centro y norte del país generó la disminución del termómetro para la última semana de octubre.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que hasta mitad de semana el amanecer tendrá temperaturas inferiores a los 10 °C en el centro del país y valores negativos en el sur de Patagonia.

En el pronóstico extendido del SMN prevén que la temperatura mínima para la jornada del martes sea de 8 grados y la máxima de 16 grados. Para el día miércoles 29, las condiciones meteorológicas se mantendrán con mínimas de 9 grados y máximas de 18 grados, aunque existe la posibilidad que vuelvan las lloviznas durante el mediodía.

Pronóstico CABA 28-10-25 Captura del SMN.

Desde Meteored expresaron que "provoca un descenso térmico muy marcado, con valores mínimos que en la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa podrían ubicarse entre 0 °C y 2 °C. En el sudoeste bonaerense, las temperaturas llegarán a valores cercanos a 0 ºC o incluso -1 ºC, siendo el núcleo más frío de todo el evento".

Eso no es todo, sino que para la provincia de Misiones rige una alerta meteorológica amarilla por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. En el caso de Santa Cruz y la costa de Chubut, se esperan vientos del sector norte con velocidades entre los 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1982895691535094001&partner=&hide_thread=false 27OCT |¿Estamos en octubre y hace frío?



Sí, frío por la mañana, y fresco a agradable por la tarde



Hasta mitad de semana el amanecer tendrá temperaturas inferiores a los 10 °C en el centro del país y valores negativos en el sur de Patagonia



+info https://t.co/HR4LGtOKTn pic.twitter.com/VkrWfCJ8PO — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 27, 2025