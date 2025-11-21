La policía identificó a los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: fueron cinco adolescentes Los chicos, entre 17 y 19 años, ingresaron al domicilio de la modelo argentina y fueron advertidos por una de sus hijas, quien comenzó a gritar cuando los observó. Ellos huyeron y uno de los empleados llamó a la policía. Por







Así es la casa de Valeria Mazza de San Isidro.

Después de que esta semana cinco ladrones entraran a la casa de la modelo Valeria Mazza que tiene en la localidad bonaerense de San Isidro, la policía finalmente logró identificar a los delincuentes. Se trataron de adolescentes, entre los que se encontraban menores de edad: dos chicos de 17 años, otros dos de 18 y uno de 19.

El hecho ocurrió el pasado miércoles al mediodía, cuando el grupo de maleantes ingresó a la propiedad ubicada sobre la calle Monte Grande al 1500, en el barrio Las Barrancas de San Isidro, una de las zonas más exclusivas de la zona norte del conurbano bonaerense. Para entrar a la casa de la modelo y su familia, los jóvenes se hicieron pasar por cortadores de pasto. Pocos minutos después, saltaron el portón de la entrada y luego accedieron al terreno.

Una vez dentro, los ladrones tomaron una mochila que encontraron en la vivienda. Esto fue visto por una de las hijas de Mazza, quien estaba acompañada por una amiga, y dos empleados de la familia. Al advertir la presencia de desconocidos, las chicas comenzaron a gritar y los maleantes huyeron de inmediato. Al escapar, ellos abandonaron la mochila en la entrada del hogar Mazza.

Ahora, los encargados del caso están investigando si los maleantes lograron tomar algún objeto o dinero que se encontraba dentro de la mochila antes de escaparse.

Rápidamente, uno de los empleados llamó a la policía y personal de la comisaría 4° de San Isidro llegó al lugar para tomar los testimonios correspondientes y resguardar la zona. La última novedad del caso es que las fuerzas de seguridad ya lograron identificar a los jóvenes ladrones. Para ello, realizaron ocho allanamientos donde se encontró ropa que los comprometía porque era la misma que utilizaron en el momento de ingresar al domicilio de la familia Mazza.