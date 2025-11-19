19 de noviembre de 2025 Inicio
Video: dos jóvenes volvieron a burlar la seguridad del Louvre, a un mes del robo de las joyas

Se trata de los influencers belgas Neal y Senne, conocidos por "colarse" a diversos eventos y lugares. Esta vez, cruzaron el perímetro que separa a los visitantes dela sala donde se expone La Gioconda y pegaron una selfie en la pared.

Los jóvenes identificaron nuevas fallas en la seguridad.

A un mes del histórico robo de joyas en el Louvre, nuevamente dos jóvenes burlaron la seguridad del museo y pegaron una selfie de ambos en la sala donde se expone La Gioconda. Se trata de los influencers belgas Neal y Senne, conocidos por "colarse" a diversos eventos y lugares.

Los Marines de Estados Unidos hicieron ejercicios de fuego real en el Mar Caribe y cerca de las costas de Venezuela.
Los Marines de Estados Unidos empezaron a realizar ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela

Los tiktokers son reconocidos en redes sociales por realizar este tipo de broma y volverse virales. Ambos subieron un video a su cuenta llamada TikTok/@neal_senne donde explicaron el paso a paso de la travesura y cómo hacer para poder ingresar un cuadro de ellos dos al museo.

En el video tanto Neal como Senne explican que van a intentar ingresar un cuadro, desarmado en varias partes, para que no sea detectado por los equipos de seguridad, ya que "los objetos grandes son detenidos en el escáner de seguridad" y que "solo tenemos 30 segundos para hacerlo", y no ser detectado por las autoridades.

Al ingresar fueron directo a la sala donde se expone La Gioconda, que estaba repleta de gente, pero surgió un problema "otro problema fue que comenzamos esta misión una hora antes del cierre y no sabíamos que todos deben empezar a salir del Louvre en la última media hora".

Lo que significó que ambos tuvieron que apurarse a armar el cuadro, dentro de una bolsa y colgarlo en una de las paredes de la sala. En el final, se puede ver como uno de ellos pega el cuadro y ambos ríen, se mezclan entre los turistas que estaban saliendo del museo y se van.

