28 de septiembre de 2026 Inicio
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La Plata: un hombre denunció que le robaron la camioneta, era mentira y fue detenido

Se trata del dueño de un vehículo que afirmó haber sido víctima de un acto delictivo, pero luego reconoció que se lo había prestado a unos allegados que cayeron a un arroyo.

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El hecho ocurrió en La Plata.

El hecho ocurrió en La Plata.

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Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía Bonaerense tras ser identificado como el dueño de una camioneta Volkswagen Amarok sumergida en el cauce del arroyo El Gato, en La Plata. El conductor había denunciado el robo del vehículo, pero luego fue hallada por vecinos.

El joven había sido denunciado en 2023 por su abuela.
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El hallazgo de la camioneta ocurrió en el cruce de las calles 1 y 514, donde el personal de Rescate de la policía provincial desplegó un operativo para retirar el vehículo del agua. En este marco, el hombre identificado como Damián Milohnic se dirigió a la Comisaría Segunda y denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada. "Al momento de retirarme del cajero automático situacional de 7 y 32, fui abordado por los sujetos que me sustrajeron la camioneta", afirmó.

El hecho ocurrió en La Plata.

El hecho ocurrió en La Plata.

El relato se desmoronó cuando el equipo de investigación analizó las filmaciones de las cámaras de seguridad y estableció que las franjas horarias no coincidían con los hechos descriptos por Milohnic. Por este motivo, entró en contradicciones ante la Policía y confesó la falsedad de su denuncia.

En tanto, finalmente el hombre admitió que en realidad le prestó el vehículo a dos allegados, quienes cayeron al arroyo. Ante esta situación, el fiscal Álvaro Garganta encabeza una investigación en la causa, caratulada por falsa denuncia.

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Un adolescente de 13 años fue atropellado por un automóvil en la provincia de Mendoza y se encuentra herido gravemente, mientras que las autoridades ordenaron una investigación para establecer si cometió un robo antes del hecho. El menor permanece internado en un hospital y bajo custodia policial.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping, donde el adolescente fue atropellado por un Peugeot 408 conducido por un hombre de 61 años. La fiscal Mariana Gutiérrez, que encabeza la Unidad Fiscal del Tránsito de Guaymallén, explicó que el conductor no será imputado "debido a que realizó un cruce por un sitio no autorizado para peatones y habilitado de manera exclusiva para vehículos".

En tal sentido, el fiscal Gustavo Farmache expresó que resolverá las "medidas necesarias" para establecer si ocurrió un acto delictivo previo al accidente y señaló que la investigación se encuentra en su "etapa inicial". Por su parte, el menor permanece hospitalizado en el Hospital Notti con un politraumatismo grave.

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