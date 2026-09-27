Córdoba: se cayó una avioneta con cinco personas que resultaron heridas y pidieron ayuda a gritos Tres adultos y dos menores de edad quedaron atrapados en la cabina y fueron auxiliados porque uno de los niños empezó a gritar. Ezequiel y Lucas Asoli, dos jóvenes que circulaban por la zona del siniestro, fueron los primeros en escucharlo. Por Agregar C5N en









La avioneta estrellada al sur de la ciudad de Córdoba.

Una avioneta Piper Comanche 250 matrícula LV-GSG cayó al sur de la ciudad de Córdoba con cinco ocupantes, tres adultos y dos menores de edad, que resultaron heridos. Uno de los niños que logró salir del vehículo comenzó a pedir ayuda a los gritos entre la vegetación y dos jóvenes de la zona fueron los primeros en llegar a auxiliarlos. Los cinco sobrevivieron la caída.

"Salimos a comprar, y mi familia me dice que vieron que se cayó una avioneta. Fuimos a dar la vuelta a ver si la encontrábamos. Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con un corte en la cabeza", relató uno de los jóvenes rescatistas en diálogo con Cadena3.

La avioneta que se estrelló al sur de Córdoba capital. El testigo agregó: "Había dos menores y tres mayores. Los mayores estaban heridos, uno con el brazo como quebrado, el que manejaba con un corte en la cabeza, un nene con otro corte, y el otro estaba golpeado. Después llegaron ambulancias y policías y nos ayudaron al rescate".

"El lugar era de difícil acceso. Se salvaron por caer en medio de las plantas. La avioneta se arrastró unos 50 metros en el monte hasta que topó con un árbol. Tuvimos que sacarle el techo a la avioneta para que salga el piloto. Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco", concluyó el dúo de cordobeses.

La caída fue en una zona de vegetación densa próxima a la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 y medio, en las inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo.

Cómo fue el operativo de rescate y la atención médica El operativo de rescate involucró a personal policial, efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y equipos del servicio de emergencias 107. Una vez asistidos en el lugar, los dos menores fueron trasladados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados. Los tres adultos fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Al cierre de esta nota, no hay información oficial sobre el estado de salud de ninguno de los involucrados.