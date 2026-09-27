28 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La senadora Natalia Gadano rechazó los cambios en el régimen de Zona Fría: "El gas es una necesidad"

La Cámara alta convirtió en ley una reforma que modifica el esquema de subsidios al gas y reemplaza el criterio geográfico por un sistema basado en la vulnerabilidad socioeconómica. La senadora Natalia Gadano cuestionó la iniciativa y pidió a los gobernadores frenar los cambios.

Por
La senadora santacruceña Natalia Gadano.

La senadora santacruceña Natalia Gadano.

El Senado aprobó el pasado jueves las modificaciones al régimen de Zona Fría, que ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, luego de las negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques aliados que solicitaron cambios para acompañar el proyecto.

Javier Milei niega los datos.
Te puede interesar:

Javier Milei: "No hay recesión, hay sectores que se expanden y otros que se contraen"

Durante el debate, la senadora santacruceña Natalia Gadano manifestó su rechazo a la modificación y cuestionó el acompañamiento de los gobernadores. “Señores Gobernadores, este era el momento para cerrarles el grifo a las intenciones del Gobierno”, expresó durante su intervención. “En la Patagonia, el gas no es un lujo. Es una necesidad”, sostuvo.

View this post on Instagram

La legisladora del partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz también advirtió sobre el impacto que, según planteó, tendrá la reforma sobre los hogares de las provincias patagónicas. “Con las nuevas condiciones de la Ley de Zona Fría, pagar la factura se vuelve cada vez más difícil para las familias. Señores Gobernadores ahora es el momento de cerrarle la canilla al Ejecutivo. No podemos permitir que sigan cargando el costo del ajuste sobre quienes viven en una de las provincias más frías del país”, afirmó.

La reforma reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano y modifica los criterios utilizados para determinar quiénes acceden al beneficio. En lugar de mantener un criterio exclusivamente geográfico, el nuevo sistema incorpora la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

Con el nuevo esquema, se mantienen los subsidios residenciales bajo el criterio general de Zona Fría para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. En cambio, las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021 dejarán de contar con el beneficio general determinado por su ubicación geográfica.

En esos territorios, el acceso al subsidio quedará restringido a los usuarios de menores ingresos que cumplan con los requisitos establecidos por el Sistema de Energía Familiar (SEF), creado mediante el Decreto 943/2025. De esta manera, la reforma busca concentrar los recursos en los sectores considerados más vulnerables, mientras modifica el alcance territorial que tenía hasta ahora el régimen de descuentos sobre las facturas de gas.

Noticias relacionadas

Javier Milie con su gabinete.

Tras su gira por Nueva York, Milei encabezará una reunión de Gabinete para analizar las estrategias en el Congreso

Javier Milei junto a Emmanuel Macron.

La agenda de Milei en Francia: discurso en el Argentina Week y encuentro con Emmanuel Macron

Encuesta: crece la imagen negativa del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Crece la imagen negativa del gobierno de Milei en la provincia de Buenos Aires

Rolando Figueroa defendió con cifras la economía de Neuquén.

Rolando Figueroa cruzó a Alfonso Prat-Gay por Vaca Muerta: "Veo que no has recorrido"

Chile respaldó el comercio con Malvinas y marcó diferencias con el reclamo argentino de soberanía

Chile respaldó el comercio con Malvinas y marcó diferencias con el reclamo argentino de soberanía

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad Nacional, en Comodoro Py.

Preocupan al Gobierno las causas que no se cierran

Rating Cero

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer y anunciaron que la conservarán para "recordarlo como era"

La actriz y cantante se plantó frente a José Luis Puma Rodríguez.

Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

Lali Espósito se quedó sin palabras para agradecer a quienes asistieron a su show en River: "No puedo..."

Nicolas Cabré logró una meta deportiva a pesar de sus lesiones físicas. 

Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Jeff Bridges rechazó este papel y un joven actor aprovechó para lanzarse al estrellato: quien fue

Totalmente diferente, así fue la transformación de Collin Farrell.

Parece otra persona: así fue la sorprendente transformación de Colin Farrell

últimas noticias

El joven había sido denunciado en 2023 por su abuela.

Estuvo prófugo tres años y lo encontraron escondido con un familiar: lo buscaban por abusar de su hermana menor

Hace 45 minutos
Lionel Messi va por otra marca en su carrera.

Lionel Messi anotó su gol de tiro libre número 76 y quedó a solo dos tantos del récord histórico mundial

Hace 52 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 27 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.412 del domingo 27 de septiembre de 2026

Hace 1 hora
El hecho ocurrió en La Plata.

La Plata: un hombre denunció que le robaron la camioneta, era mentira y fue detenido

Hace 1 hora
Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer y anunciaron que la conservarán para "recordarlo como era"

Hace 2 horas