La senadora Natalia Gadano rechazó los cambios en el régimen de Zona Fría: "El gas es una necesidad" La Cámara alta convirtió en ley una reforma que modifica el esquema de subsidios al gas y reemplaza el criterio geográfico por un sistema basado en la vulnerabilidad socioeconómica. La senadora Natalia Gadano cuestionó la iniciativa y pidió a los gobernadores frenar los cambios. Por Agregar C5N en









La senadora santacruceña Natalia Gadano.

El Senado aprobó el pasado jueves las modificaciones al régimen de Zona Fría, que ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, luego de las negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques aliados que solicitaron cambios para acompañar el proyecto.

Durante el debate, la senadora santacruceña Natalia Gadano manifestó su rechazo a la modificación y cuestionó el acompañamiento de los gobernadores. “Señores Gobernadores, este era el momento para cerrarles el grifo a las intenciones del Gobierno”, expresó durante su intervención. “En la Patagonia, el gas no es un lujo. Es una necesidad”, sostuvo.

View this post on Instagram La legisladora del partido Somos Energía para Renovar Santa Cruz también advirtió sobre el impacto que, según planteó, tendrá la reforma sobre los hogares de las provincias patagónicas. “Con las nuevas condiciones de la Ley de Zona Fría, pagar la factura se vuelve cada vez más difícil para las familias. Señores Gobernadores ahora es el momento de cerrarle la canilla al Ejecutivo. No podemos permitir que sigan cargando el costo del ajuste sobre quienes viven en una de las provincias más frías del país”, afirmó.

La reforma reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano y modifica los criterios utilizados para determinar quiénes acceden al beneficio. En lugar de mantener un criterio exclusivamente geográfico, el nuevo sistema incorpora la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

Con el nuevo esquema, se mantienen los subsidios residenciales bajo el criterio general de Zona Fría para la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. En cambio, las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021 dejarán de contar con el beneficio general determinado por su ubicación geográfica.