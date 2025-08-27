27 de agosto de 2025 Inicio
La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Hubo 15 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y la Ciudad, donde liberaron a 12 mujeres entre 22 y 45 años.

Una investigación por trata de personas dejó una serie de 15 allanamientos y varias detenciones en La Plata, entre ellos la madre de la bailarina Ayelén Paleo. El megaoperativo policial se realizó en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, y en la Ciudad, con el resultado de 4 personas detenidas y la liberación de 12 mujeres.

Otermín pidió que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia.
Entre las demoradas está Elizabeth Rodrigo, madre de la exvedette, que sería la fotógrafa y quien hacía la logística para la distribución del material erótico. Según los investigadores, el material era publicado en páginas de ofrecimiento sexual como Platynum y Skokka, después de captar a jóvenes en situación de vulnerabilidad bajo la promesa de darles un trabajo doméstico.

Finalmente, las obligaban a prostituirse en distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa (La Pampa) y Rosario (Santa Fe). Después las enviaban a distintos puntos del interior del país y se les retenía el 90% del dinero recaudado. También, estaban obligadas a pagar abonar 90 mil pesos por la realización de books fotográficos.

Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, celulares, cámaras fotográficas, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo. Las mujeres rescatadas, de entre 22 y 45 años, fueron asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

Paleo se hizo conocida en 2011, con el escándalo que la tuvo como tercera en discordia en el matrimonio de Carmen Barbieri y Santiago Bal. En ese momento, se conocieron los mensajes privados entre la expareja de capocómicos donde daban por hecho que Paleo fue la amante.

A la izquierda la cabecilla de la organización y a la derecha la madre de la exvedette

La cabecilla de la organización de trata

Una mujer identificada como Noelia Elizabeth Avalos, de 42 años de edad, era quien comandaba la organización. Fue detenida en Berazategui donde tenía una basa (call center) con decenas de teléfonos celulares para coordinar los encuentros.

En La Pampa fue arrestado Carlos Molina, que sería el socio y regente de tres prostíbulos, mientras que en la misma zona sur del Conurbano bonaerense demoraron a Noelia Macarena Lacuadra, responsable de las publicaciones en internet.

El caso está a cargo de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, que subroga la fiscal Cecilia Corfield, con intervención de juzgados de La Plata, Rosario, Santa Rosa y CABA. Los detenidos serán trasladados a la Provincia de Buenos Aires para ser indagados.

