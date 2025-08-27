27 de agosto de 2025 Inicio
El intendente de Lomas de Zamora criticó la "caravana" de Milei, pero pidió "que esté todo en paz"

El mandatario comunal Federico Otermín advirtió que la movilización en la que participara el Presidente "molestará a la gente, comerciantes y padres", pero disuadió a quienes convocan en redes sociales a repudiar al mandatario.

Por
Otermín pidió que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia.

Otermín pidió "que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia".

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, criticó la "caravana" de La Libertad Avanza en la que participará el presidente Javier Milei, por las molestias para transitar que generará en los vecinos, pero pidió a quienes convocan a repudiar al mandatario "que esté todo en paz".

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el Gordo Dan reapareció para repudiar la violencia contra Milei
En un mensaje a la comunidad, el mandatario comunal Federico Otermín explicó que "sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien".

Y calificó como "absurda" la idea de "obstaculizar la avenida Yrigoyen un día y horario laborable, "molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado".

Pero, más allá de sus críticas, se refirió a las convocatorias en redes social a repudiar a Milei y afirmó que "me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia".

"Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", agregó.

Otermín pidió que "los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de Septiembre, para votar con fuerza patria a Sol y a Magario; y el 26 de octubre a Taiana". "Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por Argentina", concluyó.

