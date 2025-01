A qué se dedica hoy Ayelén Paleo, la mujer que desató la separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal

A partir de ese momento, el nombre de Ayelén Paleo apareció incansablemente en todos los programas y revistas de chimentos. El supuesto romance nacido entre bambalinas del Atlas marplatense entre el actor de 75 años y la joven de 19 revolucionó la farándula local y se convirtió en un trampolín para esta última.

Desde hacía algunos años, Barbieri ocupaba un lugar en el jurado del Bailando por un Sueño, esa máquina de generar rating y polémica en idénticas cantidades liderada por Marcelo Tinelli. Como era de esperarse, Paleo fue convocada para ser una de las participantes de la edición al igual que Federico Bal, el hijo de la jurado y su expareja. Lo que suponía un sinfín de cruces y peleas entre todos los protagonistas de la pelea del verano, finalmente ocurrió.

En uno de esos picantes intercambios, la concursante le recordó a Carmen que el inicio de su matrimonio con Bal también fue un romance secreto, ya que él estaba en pareja con su primera mujer, comentario que desató la ira de la vedette. Luego de reclamarle a su hijo que la defienda de las acusaciones, Carmen se fue del estudio y presentó su renuncia al programa.

"Tomábamos algo, me contaba un montón de cosas, del laburo y de su vida privada. Tenía miedo de decirle que no. Era nueva y él era mi jefe. Me daba consejos y a mí me servían", reveló la bailarina algunos años después en una entrevista cuando le consultaron cómo se inició su vínculo con el director, quien durante mucho tiempo negó el mismo. Los encuentros en la confitería del barrio porteño de Belgrano se sucedieron hasta que “en un tercer café me habló de otras cosas”.

Luego de reconocer que sabía que la “estaba seduciendo”, Ayelén negó haber estado enamorada ni haber tenido encuentros íntimos con Santiago: “Yo lo veía como un hombre solo, carente de afecto”. "Sí, lo usé a Santiago y pido disculpas. Yo lo escuchaba y trataba de sacar algún beneficio como correcciones en los cuadros, promoción en revistas. Si hubiera sabido que eso iba a genera todo este revuelo no hacía nada”, confesó.

La historia en torno al triángulo amoroso incluso sigue siendo noticia hasta el día de hoy. Hace algunas semanas atrás, la conductora de Mañanísima recordó con detalles cómo se enteró del engaño de su marido. ”Estaba estudiando computación y me metí en los mails de él... Me meto y no quiero ni contarte lo que leí, un mail que le mandaba a otra persona”, relató sobre el momento exacto en que supo que algo estaba ocurriendo. Luego de enfrentar a su pareja, le pidió al productor Javier Faroni que saque a la joven del elenco: “No se podía trabajar, los tres juntos nos íbamos a matar”.

Aunque fueron incontables las peleas entre la expareja, ella nunca dejó de ocuparse de su cuidado hasta el día de su muerte, el 9 de diciembre de 2019.

Creadora de populares frases

El paso de Ayelén Paleo por la televisión dejó imborrables momentos, especialmente por el impacto de algunos de sus latiguillos que se continúan utilizando hasta el día de hoy.

Carlos Monti y Verónica Varano conducían Informadísimos en la pantalla de Magazine cuando, en 2013, la bailarina se cruzó fuerte con Stefy Xipolitakis, quien mantenía un vínculo estrecho con la familia Bal-Barbieri. “El señor Santiago Bal confirma la relación que tuvo con ella”, aseguró la hermana de Vicky, comentario que ocasionó la ira de Ayelén, quien detrás de cámara, comenzó a increparla: “A mí me vienen a hacer una nota y vos siempre haces lo mismo”.

Siguiendo con su férrea defensa del honor de la mamá de Fede, la griega chocó sus manos y disparó: “Voy a defender porque tengo material, tengo aval”. “¡Y traelo a Bal ¿Tanto lo querés a Bal?, traelo a Bal”, contestó Paleo a los gritos. Luego de las risas que cortaron el clima tenso que reinaba en el estudio, el panelista Lío Pecoraro intentó aclarar la charla: “No, tiene aval de que sostiene lo que dice”, le señaló a Paleo que solo atinó a contestar “Ah”.

Al año siguiente, brindó un móvil para el clásico de los mediodías conducido por Jorge Rial, Intrusos, en el que se debatía aún su aparente intromisión en el matrimonio de famosos. La vedette se mostraba muy furiosa por recientes declaraciones de Carmen mientras desde el estudio de América TV todo el panel agregaba información. En ese ida y vuelta, el sonido comenzó a llegarle tarde a su auricular y, para explicarlo, Ayelén lanzó: “Ay perdón porque te escucho con deleite”.

Tanto el conductor del ciclo como los panelistas explotaron en carcajadas antes de que el locutor la corrigiera: "¿Deleite? ¡Delay!". Nuevamente, sin quererlo, instaló una frase en las redes y, lejos de avergonzarse, aprovechó la mediatización de la misma y continuó utilizándola en distintas entrevistas.

La vida lejos de los medios

"En este momento estoy enfocando mi carrera hacia el mundo del real estate. Me apasiona ayudar a las personas a encontrar el lugar perfecto para vivir o invertir", reveló durante una entrevista a La Nación en octubre de 2024, donde se refirió a su actual ocupación: junto con su hermano se dedica a la venta de propiedades en el exclusivo Puerto Madero.

Después de protagonizar innumerables peleas, Ayelén tomó la decisión de bajar el perfil y comenzó a alejarse de los medios de comunicación. Sin embargo, nunca abandonó su pasión por la danza y, desde hace muchos años, lleva adelante su propia academia.

"No extraño la televisión porque hoy, con 33 años y muchísima humildad, logré revertir una situación donde parecía que todo el país estaba en mi contra", confesó en la misma nota, dejando en claro que la época de alta exposición no fue una de las más felices, aunque le dejó una de las amistades más fuertes que conserva hasta el día de hoy, la que formó con Charlotte Caniggia.