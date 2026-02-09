9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Pampa: una niña fue internada tras dar positivo de cocaína e investigan a su padre

La menor ingresó a un hospital debido a un malestar, por el cual los médicos le realizaron un examen. El hombre fue demorado y luego liberado, aunque las autoridades allanaron su casa.

Por
La niña fue internada en el Hospital René Favaloro de La Pampa.

La niña fue internada en el Hospital René Favaloro de La Pampa.

Una niña dio positivo de alcoholemia y permanece internada en la provincia de La Pampa, mientras que su padre fue demorado y luego liberado, aunque las autoridades allanaron su casa y secuestraron distintos elementos en el marco de la investigación.

Golpe comando a un camión blindado en Italia.
Te puede interesar:

Golpe comando de película a un blindado en Italia: incendio, actuación, explosiones, tiroteo y dos detenidos

El hecho se produjo el sábado, cuando el hombre llevó a su hija, de cinco años, a la guardia del Hospital René Favaloro, donde los médicos le realizaron un examen para determinar las causas de su malestar y el resultado arrojó positivo para cocaína. Tras esta situación, el padre se retiró sin aviso del establecimiento médico, pero luego fue hallado por el personal policial.

En tal sentido, la Policía allanó su domicilio y secuestró diferentes elementos vinculados a la causa. El suceso es investigado por la Justicia para determinar cómo la niña ingirió cocaína.

En tanto, el fiscal Cristian Casais expuso que la menor continúa recuperándose. "Está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero, por suerte, está fuera de peligro. Eso es lo importante", señaló en diálogo con La Arena.

Hospital René Favaloro La Pampa
La niña permanece internada.

La niña permanece internada.

El hecho se sumó a la detención de un hombre con antecedentes penales en la ciudad bonaerense de Balcarce tras confirmarse que sus seis hijos, de entre 6 meses y 11 años, fueron drogados con cocaína. El caso salió a la luz tras una denuncia de la madre de los menores, quien alertó a la Comisaría de la Mujer sobre episodios de violencia y manifestó la sospecha de que su pareja suministraba estupefacientes a los niños.

En este marco, la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó de inmediato el traslado de los menores al Hospital Municipal para realizar estudios toxicológicos. Los informes médicos ratificaron la presencia de cocaína en el organismo de todos los hermanos, lo que activó de urgencia el protocolo de protección oficial y el pedido de captura del progenitor.

Durante un allanamiento en la vivienda familiar, las autoridades secuestraron dosis de cocaína y hallaron restos de la sustancia esparcidos sobre una mesada. Entre los elementos incautados se encuentra una lata de leche en polvo que arrojó resultados "no concluyentes", por lo que se ordenaron peritajes adicionales para determinar si fue utilizada como vía de contaminación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Accidente de Bastian: trasladaron al niño a una clínica de La Matanza para continuar su tratamiento

play

Misterio en Wilde: denunció a su exmarido y apareció muerta en su casa

play

La esposa de Lucas Larroque contó cómo fue el momento del crimen: "Se me zafó y volvió a pegarle una patada"

play

Los detalles del brutal crimen de Lucas Larroque en Batán: la pelea previa que desató la locura afuera del boliche

Megaoperativo en el sur del conurbano: 69 allanamientos y 26 detenidos por robos violentos de motos

Megaoperativo en el sur del conurbano: 69 allanamientos y 26 detenidos por robos violentos de motos

Bastian Jerez será trasladado a un centro de rehabilitación en La Matanza.

Mejoró la salud de Bastian: este lunes será trasladado a una clínica privada

Rating Cero

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

Boy Olmi y Carola Reyna.
play

Boy Olmi, sobre su matrimonio con Carola Reyna: "Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años"

La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

En su último mes de embarazo, Oriana Sabatini realizó una producción de fotos con estética gótica

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios, sino que son familia.
play

Moria Casan reaccionó al beso de Sofía Gala con Fito Páez: "La libertad de la gente es tan amplificada que..."

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia
play

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

últimas noticias

Los ataques habrían ocurrido durante el fin de semana o en horas de la noche.

Una jauría de perros salvajes mató a más de 120 ovejas en una escuela agrotécnica

Hace 6 minutos
Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Hace 18 minutos
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

Hace 33 minutos
El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

Hace 52 minutos
Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

Hace 58 minutos