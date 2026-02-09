La Pampa: una niña fue internada tras dar positivo de cocaína e investigan a su padre La menor ingresó a un hospital debido a un malestar, por el cual los médicos le realizaron un examen. El hombre fue demorado y luego liberado, aunque las autoridades allanaron su casa. Por + Seguir en







La niña fue internada en el Hospital René Favaloro de La Pampa.

Una niña dio positivo de alcoholemia y permanece internada en la provincia de La Pampa, mientras que su padre fue demorado y luego liberado, aunque las autoridades allanaron su casa y secuestraron distintos elementos en el marco de la investigación.

El hecho se produjo el sábado, cuando el hombre llevó a su hija, de cinco años, a la guardia del Hospital René Favaloro, donde los médicos le realizaron un examen para determinar las causas de su malestar y el resultado arrojó positivo para cocaína. Tras esta situación, el padre se retiró sin aviso del establecimiento médico, pero luego fue hallado por el personal policial.

En tal sentido, la Policía allanó su domicilio y secuestró diferentes elementos vinculados a la causa. El suceso es investigado por la Justicia para determinar cómo la niña ingirió cocaína.

En tanto, el fiscal Cristian Casais expuso que la menor continúa recuperándose. "Está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero, por suerte, está fuera de peligro. Eso es lo importante", señaló en diálogo con La Arena.

Hospital René Favaloro La Pampa La niña permanece internada. El hecho se sumó a la detención de un hombre con antecedentes penales en la ciudad bonaerense de Balcarce tras confirmarse que sus seis hijos, de entre 6 meses y 11 años, fueron drogados con cocaína. El caso salió a la luz tras una denuncia de la madre de los menores, quien alertó a la Comisaría de la Mujer sobre episodios de violencia y manifestó la sospecha de que su pareja suministraba estupefacientes a los niños.

En este marco, la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó de inmediato el traslado de los menores al Hospital Municipal para realizar estudios toxicológicos. Los informes médicos ratificaron la presencia de cocaína en el organismo de todos los hermanos, lo que activó de urgencia el protocolo de protección oficial y el pedido de captura del progenitor. Durante un allanamiento en la vivienda familiar, las autoridades secuestraron dosis de cocaína y hallaron restos de la sustancia esparcidos sobre una mesada. Entre los elementos incautados se encuentra una lata de leche en polvo que arrojó resultados "no concluyentes", por lo que se ordenaron peritajes adicionales para determinar si fue utilizada como vía de contaminación.