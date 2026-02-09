9 de febrero de 2026 Inicio
Golpe comando de película a un blindado en Italia: incendio, actuación, explosiones, tiroteo y dos detenidos

El grupo de delincuentes simuló un control policial en una autopista entre Lecce y Brindisi y atacó el transporte de caudales con bombas. Arrestaron a dos personas.

Golpe comando a un camión blindado en Italia.

Golpe comando a un camión blindado en Italia.

Un grupo de delincuentes dio un golpe comando a un camión de caudales este lunes al sur de Italia, en la región de Apulia, con un tiroteo y explosiones que dejaron vehículos incendiados. Los conductores que viajaban por el lado opuesto de la ruta grabaron el asalto. La policía detuvo a dos personas.

Bastian Jerez tiene ocho años.
Accidente de Bastian: trasladaron al niño a una clínica de La Matanza para continuar su tratamiento

"Mirá, mirá, robaron el camión", se escucha contar al transportista que iba por la mano de enfrente. Un segundo posterior, la explosión de uno de los camiones silencia los comentarios del hombre.

Cómo fue el asalto al camión blindado en Italia

A las 8:30 sobre la ruta estatal 613, que une las ciudades de Lecce y Brindisi, los delincuentes incendiaron una camioneta y un camión para bloquear la circulación y demorar la llegada de las fuerzas de seguridad. Luego, utilizando vehículos camuflados como patrulleros, simularon un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado de la empresa de seguridad Battistolli como al auto que lo escoltaba.

Vehículos incendiados golpe comando Italia
Vehículos incendiados en el golpe comando a un camión de caudales blindado en Italia.

Vehículos incendiados en el golpe comando a un camión de caudales blindado en Italia.

Los asaltantes, vestidos de negro y armados con fusiles de asalto AK-47, redujeron a los custodios y abrieron fuego contra el camión. Como no funcionó para acceder al dinero, colocaron explosivos y volaron las puertas traseras del transporte de caudales. Las fuerzas de seguridad llegaron hasta el lugar y comenzaron un tiroteo con el grupo.

No hubo heridos ni víctimas fatales y la mayoría logró huir con el dinero. Las autoridades no revelaron el monto sustraído, pero de forma extraoficial se estiman tres millones de euros. Solo quedaron detenidas dos personas involucradas con el asalto y la policía italiana continúa con la búsqueda de los otros cuatro o seis delincuentes.

Luego, la ruta estuvo cortada durante varias horas debido a los peritajes y al operativo de seguridad desplegado.

