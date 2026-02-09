Habló Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil y acusó a un policía de hacerla "padecer todo el tiempo" La letrada acusada de racismo en Río de Janeiro relató el calvario que vive mientras espera que avance su caso. Expresó que no tuvo intenciones de discriminar y que trató de una reacción emocional. Por + Seguir en







Agostina Páez expresó su preocupación por la causa y dijo que lo que más desea es volver al país.

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, relató que vive un calvario desde su detención y se defendió al asegurar que no tuvo intenciones de discriminar y que sólo se trató de una reacción emocional. La joven además aseguró que es víctima de un escarmiento público y que se siente humillada: "Me están usando de ejemplo, me han agarrado de punto".

La cara de Agostina está por todos lados en Río de Janeiro y es porque su caso se convirtió en parte de una campaña contra la discriminación en Brasil tras haber sido captada en imágenes y luego denunciada por realizar gestos racistas contra los empleados de un bar en Ipanema el 14 de enero pasado. En una entrevista para TN, la abogada se defendió de las acusaciones al afirmar que no tuvo intenciones y que se trató de una reacción meramente emocional. "No he tenido intención de discriminar, ha sido una reacción emocional, nunca me imaginé la gravedad de todo", confesó ante cámaras.

La abogada argentina se mostró arrepentida de la situación pero a su vez, dijo estar preocupada por su caso ya que recibió malos tratos de parte de un policía que está con ella desde que la detuvieron. Si bien no dio detalles porque teme que sus declaraciones entorpezcan la investigación, Agostina sostuvo: "La mayoría de los policías me ha tratado bien, hay uno puntualmente que me ha hecho padecer todo este tiempo”.

Agostina Paez racismo Brasil enero 2026 Redes sociales “Es parte de todo este proceso, y que me violenten de otras formas, siendo que él debería tratarme como los demás... si bien hay policías que me tratan bien y son bastante amables conmigo, hay uno que todo el tiempo pone trabas o hace cosas que no debería hacer”, confesó y agregó que cuando pase todo, hablará con el cónsul y su abogado porque ese policía es quien sigue su caso.

En ese sentido, la acusada también expresó su preocupación por su integridad física ya que su rostro es parte de un spot antirracismo difundido por la policía local. “Yo la verdad que no entiendo porque lo han hecho con mi imagen. Eso también es una situación muy humillante para mí. La verdad no sé porque justo conmigo. Sé que hay más personas detenidas por lo mismo, pero el ensañamiento ha sido conmigo. Me agarraron de punto”, reflexionó.

Por último, Agostina señaló que lo que más quiere es poder regresar a Argentina y continuar el proceso desde su hogar. La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Páez el jueves, y quedó detenida en una comisaría de la ciudad. Pero la medida fue apelada y quedó en libertad ambulatoria. En la actualidad, está con tobillera electrónica y sin la posibilidad de salir del estado, imputada por el delito de injuria racial. No obstante, tuvo que mudarse más lejos porque se filtró la dirección del domicilio donde se encontraba anteriormente. La defensa de Páez planteó además que existe una construcción errónea de su imagen, potenciada por la mediatización del caso y de la campaña en Brasil donde se la condena por un delito que aún no se comprobó.