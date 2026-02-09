9 de febrero de 2026 Inicio
Misterio en Wilde: denunció a su exmarido y apareció muerta en su casa

Se trata de Mariel Del Valle, una enfermera que vivía en la parte de arriba de la casa de su madre. Buscan determinar qué sucedió, ya que, en principio, no se encontraron signos de violencia.

Mariel Del Valle había denunciado a su expareja por violencia de género

Crece el misterio por la muerte de una enfermera de 54 años que fue encontrada sin vida en su casa en la localidad bonaerense de Wilde. La Justicia trata de determinar qué fue lo que sucedió, ya que, en principio, la Policía no encontró indicios de un crimen.

El hecho ocurrió el viernes cuando la víctima identificada como Mariel Del Valle Juárez llegó a su casa, que vivía arriba de la casa de su madre, Blanca, pero nunca más bajó. Al no tener noticias de su hija, le pidió ayuda a un vecino para subir, ya que no puede caminar hasta el primer piso.

Cuando ingresa, se encuentra que la mujer de 54 años estaba tendida en el suelo de la cocina. Los agentes de la Comisaría 5ta de Wilde que trabajaron en el lugar no detectaron señales de una muerte violenta. Al mismo tiempo, la madre de la víctima aseguró que no vio ingresar a ninguna persona ajena al domicilio hasta el momento del hallazgo.

El misterio se centra en lo sorpresivo que fue su muerte. Sin embargo, lo que llama la atención es que hace algunos días, Mariel había presentado una denuncia formal contra su expareja por violencia de género: la amenazaba de muerte y ejercía maltrato psicológico.

“Ese mismo viernes ella se había presentado en la Justicia porque estaba pidiendo una perimetral, ya que las denuncias eran permanentes por parte del hombre”, explicó la periodista Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N.

Una persona allegada a las mujeres aportó datos reveladores que podrían dar un giro importante en la causa. “La llevé hasta Viamonte y Florida porque se tenía que juntar con un tesorero del sindicato al que pertenecía para bloquear una cuenta. Ella me contó que Beto, su expareja, le estaba haciendo la firma al tesorero y le estaba sacando dinero”, reconoció el hombre en exclusivo con el mismo medio.

Al mismo tiempo, el allegado reconoció que la enfermera había descubierto “algo en el teléfono” motivo por el cual se terminó separando de su esposo, con el cual estaba casada hacía cinco años. Y agregó: “Un día él la fue a dejar en el trabajo y se mudó, se fue de la casa”.

El hombre las había amenazado. Inclusive, este muchacho se había ido por Tablada a buscar a alguien para matarla y también estuvo averiguando por un veneno de caballos, pero no sé si para envenenarla o qué”, relató, aportando un dato que será determinante a la hora que se lleve a cabo la autopsia.

Crimen y misterio en Wilde: cómo quedó la causa por la muerte de Mariel Del Valle

En medio de la investigación que quedó a cargo de la fiscal Solange Cáceres, quien ordenó abrir una causa para esclarecer el fallecimiento y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para autopsia.

Hasta las últimas horas, el expediente, quedó bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, de igual modo, se espera el análisis de los peritos, el contexto previo aporta elementos que podrían llegar a ser relevantes para la investigación.

