El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI La autoridad monetaria adquirió u$s176 millones en una sola jornada, lo que permitió que las reservas internacionales vuelvan a quebrar la barrera de los u$s45.000 millones.







Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su ritmo de acumulación de divisas este lunes al adquirir u$s176 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC). Se trata de la mayor compra diaria desde el pasado 14 de enero, representando más del 40% del volumen total operado en el segmento de contado, que alcanzó los u$s430,9 millones.

Gracias a este desempeño y a la suba en las cotizaciones de activos, las reservas internacionales crecieron u$s383 millones para cerrar en u$s45.323 millones. A pesar de la recuperación, el stock se mantiene por debajo de los niveles de cierre de enero debido a la reciente caída en el precio del oro y los pagos efectuados a organismos internacionales.

Esta dinámica se produce en coincidencia con el arribo de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país para avanzar en la segunda revisión del programa vigente. El Gobierno busca asegurar un desembolso de u$s1.000 millones, aunque deberá solicitar un "waiver" —perdón— por el incumplimiento de las metas de reservas netas pautadas originalmente con el organismo.

En lo que va del año, la autoridad monetaria acumula compras por u$s1.650 millones, mientras que las reservas brutas reflejan un crecimiento de u$s4.158 millones. El fortalecimiento del balance del Central ocurre en un contexto de calma cambiaria, con una tendencia bajista marcada en los mercados de futuros para los meses de febrero y marzo.

Descenso de las cotizaciones y nuevas medidas de captación de divisas En el mercado cambiario, el dólar mayorista retrocedió un 1,1% para ubicarse en $1.416, ampliando la brecha respecto al techo de la banda cambiaria al 11,5%, el nivel más alto desde septiembre.

En sintonía, las versiones financieras como el MEP y el CCL mostraron bajas, promediando los $1.438 y $1.481 respectivamente, mientras que el blue cerró a $1.430. En simultáneo, el Poder Ejecutivo reglamentó un nuevo esquema de regularización de activos destinado a reintegrar al sistema financiero los dólares atesorados fuera del circuito formal. El objetivo oficial es captar una porción de los u$s170.000 millones que los ciudadanos mantienen fuera del sistema, permitiendo declarar fondos sin una revisión exhaustiva del patrimonio pasado.