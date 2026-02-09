Accidente de Bastian: trasladaron al niño a una clínica de La Matanza para continuar su tratamiento Tras la mejoría de su salud, el menor de ocho años, quien sufrió un choque cuando se encontraba en una UTV en Pinamar y afrontó siete operaciones, ingresó a un establecimiento médico de San Justo. Por + Seguir en







El niño que fue atropellado en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV, Bastian Jerez, fue trasladado desde el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata al Hospital Italiano de San Justo para continuar su tratamiento, luego de que se despertara del coma farmacológico.

Durante el traslado, el menor de ocho años estuvo acompañado por su madre, Macarena Collantes, al tiempo que en la aeronave viajaron un médico y un enfermero, más las ambulancias del UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles) que hicieron el apoyo terrestre tanto en origen como en destino.

Luego de siete intervenciones quirúrgicas realizadas en la localidad costera, el niño concluyó su recorrido con un importante despliegue del operativo policial en la puerta del hospital en el que permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva y después iniciará un extenso proceso de rehabilitación motriz.

El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras haber estado internado en dicha ciudad balnearia, fue trasladado a Mar del Plata en cuanto los médicos vieron que estaba en condiciones para ser derivado.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien conducía el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la Amarok. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas "representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas". Las pericias toxicológicas, realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.