La opinión de la gente tras seis meses del gobierno de Javier Milei: "A nadie le alcanza la plata"

En tal sentido, una joven pidió que la administración de La Libertad Avanza entregue todos los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano. "El Gobierno no me trata muy bien pero puedo sobrevivir. Sé que la mayoría de la gente la está pasando mal. Los alimentos se tienen que entregar porque hay mucha gente que está pasando hambre. No trabajo, sino estudio. No me falta pero pienso en el otro. No le alcanza a nadie", marcó.

"Viví lo que fue el 2001, aunque era chica. No entiendo cómo la gente no sale a la calle. Este es un Presidente que no le va a importar que salgan a la calle. ¿Alguien se acuerda lo que fue la dictadura? Va a tirar lo que quiera para que salga la Ley Bases", agregó.

En tanto, una jubilada manifestó su malestar por la situación económica: "Es un desastre. No llegamos a fin de mes. Como jubilada tengo que hacer malabares. Las cuentas de servicios públicos aumentaron muchísimo, además de la comida".

Por su parte, otra mujer advirtió por el precio del pasaje del transporte público. "No reniego, no lo voté ni lo votaría. Estamos mal. Veo mucha más pobreza. Hay mucha gente que sufre y que se quedó sin trabajo. Trabajo en Puerto Madero, viajo desde Florencio Varela. Es un tren o un colectivo y el subte. El subte me sale $650, es una locura", expresó.