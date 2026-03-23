Memoria viva: el verdadero valor de los Sitios de Memoria en Argentina

Lejos de ser muros de silencio, los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio son pilares donde se asienta la memoria colectiva de Argentina. Su preservación como política pública transciende lo simbólico: son pruebas judiciales del terrorismo de Estado y a la vez ofrecen a las nuevas generaciones un testimonio concreto del compromiso con la Verdad y la Justicia.

Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina funcionó una red sistemática de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) , como parte de un plan sistemático para la desaparición forzada de personas. Hoy, algunos de estos lugares fueron recuperados y reconvertidos para la educación, la transmisión de la historia y la promoción activa de los Derechos Humanos y se conocen como Sitios de Memoria.

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A 50 años del golpe de Estado , en un contexto de retroceso de las políticas de Memoria donde le presidente Javier Milei niega los 30.000 desaparecidos , es necesario redoblar las fuerzas y alzar la voz contra la obstrucción a los juicios por crímenes de lesa humanidad, por sectores de las fuerzas armadas, jueces y fiscales cómplices y sectores empresariales y clericales que apoyaron la dictadura.

En el año 2006, la Ley Provincial N°13.584 marcó un hito en la Provincia de Buenos Aires al exigir la identificación y preservación de los lugares donde funcionó el aparato represivo de la última dictadura en Argentina. Esta normativa no solo buscó señalizarlos, sino que facultó su desafectación y resignificación como Espacios para la Memoria . Esta política se nacionalizó en 2011 con la Ley N°26.691 , creando bajo su órbita la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria para gestionar estos puntos clave del territorio.

En Argentina se estiman más de 830 lugares donde el terrorismo de Estado secuestró, torturó y asesinó a una generación de militantes en el marco del Plan Cóndor . De ese total, 265 funcionaron en la Provincia de Buenos Aires.

Para el diputado Horacio Pietragalla Corti, cuya identidad es en sí misma un testimonio de la recuperación de la Verdad, los Sitios de la Memoria no son monumentos al pasado, sino organismos vivos esenciales para la democracia presente y futuro.

"Los Sitios y Espacios de Memoria hoy se destacan por ser una referencia local de promoción y acceso a derechos. Además de conocer los hechos ocurridos en cada uno de estos lugares, en varios de ellos se pueden terminar los estudios secundarios, y además adquirir conocimientos terciarios a través de los cursos de formación profesional".

El ex secretario de Derechos Humanos (2019-2023) nació en marzo de 1976 y a los 5 meses de vida fue secuestrado por la última dictadura. En 2003 recuperó su identidad por el trabajo de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Es el nieto número 75.

En la búsqueda de la Verdad y la Justicia, la restitución del nieto número 140 es un faro de esperanza, pero también un recordatorio urgente: todavía faltan 300 historias por completar. La búsqueda no se detiene porque la Memoria no es sólo un ejercicio del pasado sino una construcción del presente. Hoy, millones de argentinos alzan su voz con una consigna innegociable como nación: Nunca más.

Sitios de Memoria en Argentina

Algunos de los 40 puntos más emblemáticos que conforman el mapa de la identidad y el Nunca más son:

Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado (CABA): ubicado frente al Río de la Plata, este espacio de 14 hectáreas no es solo un parque, sino un monumento vivo. Sus muros de piedra contienen los nombres de miles de desaparecidos y asesinados, estableciendo una conexión física entre la ciudad, el río (destino final de muchos en los "vuelos de la muerte") y la historia.

Casa Mariani - Teruggi (La Plata): conocida también como "La casa de los conejos", este sitio en la calle 30 es un testimonio desgarrador de la Masacre de la Calle 30 en 1976. Se conserva tal cual quedó tras el ataque, mostrando los impactos de proyectiles y el rastro del operativo donde fue desaparecida la pequeña Clara Anahí Mariani . Casa Mariani-Teruggi La Casa está abierta para visitas los días sábados de 10 a 17 en Calle 30 N°1134, entre 55 y 56, en La Plata. Redes sociales

Archivo Provincial de la Memoria (Córdoba): funciona en lo que fue el D-2 (Departamento de Informaciones de la Policía) . Lo paradójico y terrible de este centro clandestino es su ubicación: funcionaba a plena vista, en el centro de la ciudad de Córdoba, pegado al Cabildo, demostrando que el aparato represivo estaba inserto en el corazón del espacio público.

Casa por la Memoria (Chaco): Ubicada en la antigua Brigada de Investigaciones de Resistencia, fue el nodo central de la represión en el noreste argentino. Su sótano, diseñado específicamente para la tortura, es hoy un recordatorio de la planificación sistemática del exterminio en las provincias.

Sitio de la Memoria El Chalet - Hospital Posadas (Buenos Aires): el sitio refleja cómo el terrorismo de Estado intervino instituciones civiles. Lo que originalmente era una vivienda para directivos del hospital y un espacio de encuentro para trabajadores de la salud con ideales sociales, fue convertido en un centro de detención tras el golpe de 1976.

Espacio para la Memoria El Chalet-Hospital Posadas Redes sociales

Espacio para la Memoria Casa Grande (Mendoza): situada en Chacras de Coria, esta casona del siglo XIX tiene una historia particular: pertenecía a la familia Cerutti y fue usurpada por las fuerzas represivas para ser utilizada como centro clandestino y para el saqueo de bienes de los detenidos.

Escuelita de Famaillá (Tucumán): Es un símbolo clave por ser el primer centro clandestino de detención del país. Funcionó en una escuela en construcción durante el "Operativo Independencia" en 1975, marcando el inicio de la metodología de desaparición forzada a gran escala antes incluso del golpe formal de 1976.

Un cambio de paradigma: Memoria, Verdad y Justicia

Si bien los procesos de recuperación comenzaron en el año 2000, fue a partir de 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se consolidó una política de Estado basada en los pilares históricos del movimiento de Derechos Humanos.

El 24 de marzo del 2004, el mandatario abrió las puertas del predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura militar y donde funcionó una maternidad clandestina, pidió perdón en nombre del Estado Nacional.

“Como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad”, remarcó el mandatario.

Esta línea fue profundizada por la expresidenta Cristina Kirchner, quien impulsó la continuidad de los juicios de lesa humanidad y la búsqueda de los nietos y nietas apropiados, y desde entonces hay un Museo Sitio de la Memoria en Av. del Libertador 8151, en la Ciudad, donde funcionaba la ex ESMA.

"Cuando uno va ahí adentro, aún siente que hay mucha vida aunque parezca mentira. Hay mucha vida que se resiste a dejar la historia y fundamentalmente a que los olviden. Esto es un caso de resistencia de la memoria", aseguró la dirigente el 19 de mayo de 2015 en la inauguración del lugar.

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Principios y políticas públicas sobre los CCDTyE y Sitios de Memoria

La abogada Ana "Pipi" Oberlin, auxiliar fiscal de la Unidad Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de La Plata, habló con C5N y destacó que “Argentina es pionera en lo que tiene que ver con el juzgamiento del terrorismo de Estado y, en ese sentido, la preservación de esa prueba es fundamental”.

El resguardo, la señalización y la conservación de los ex centros clandestinos no responde únicamente a un valor simbólico, sino que hay una necesidad judicial imperante. "Es un proceso fundamental para poder determinar las responsabilidades penales de quienes estaban a cargo de esos centros", detalló la funcionaria.

Se garantiza que la prueba judicial no se pierda con el paso del tiempo, permitiendo que el Estado cumpla con su deber de juzgar y castigar los delitos de lesa humanidad de manera rigurosa y efectiva. Esto incluyó la desaparición forzada de personas, secuestros, torturas sistemáticas en centros clandestinos de detención, asesinatos, violaciones sexuales, apropiación de bebés y el robo de bienes.

Más allá de su función como prueba judicial, los Sitios de Memoria cumplen un rol crucial en la identidad de los argentinos. En este punto, la fiscal auxiliar subrayó que "hace que tengamos claro que en este país hubo un terrorismo de Estado que utilizó distintos lugares".

Oberlin puntualizó a C5N que "el hecho de que esté señalizado hace que podamos recordar, sobre todo las nuevas generaciones, quienes por ahí están más lejos de los años en que ocurrió el terrorismo de Estado, tengan presente y tengan conocimiento de lo que pasó en nuestro país", subrayó la especialista en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal.

"Es fundamental que se continúe con esta política... es importantísimo que se siga en ese sentido", concluyó la integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF). "Es fundamental que se continúe con esta política... es importantísimo que se siga en ese sentido", concluyó la integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Espacio para la memoria Ex CCDTyE La Perla en Córdoba Redes sociales

Hallazgos en el Sitio de la Memoria La Perla

La Perla, en Córdoba, fue una zona militar donde hubo enterramientos clandestinos, y uno de los centros clandestinos de detención y tortura más grandes del interior del país, donde se identificaron restos de 12 personas que fueron desaparecidas durante la dictadura. Hoy es un Sitio de la Memoria, y la prueba más reciente de que estos lugares deben protegerse.

El trabajo estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), creado en 1984 para buscar la verdadera identidad de los NN enterrados en fosas comunes. El juez Hugo Vaca Narvaja dio a conocer los nombres de 11 de las 12 personas identificadas en el ex centro clandestino cordobés: Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera.

A 50 años del golpe de Estado, cada identidad recuperada es un acto de justicia frente al silencio cómplice. Mientras existan personas que guarden el secreto sobre el destino de los desaparecidos, la herida sigue abierta. Por eso este 24 de marzo de 2026, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo convocaron a movilizarse en cada plaza del país bajo el lema: "Que digan dónde están".