Cayó un 16,9% la cantidad de escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires Los números del Colegio de Escribanos porteño marcan que durante febrero se contabilizó un total de 3.567 registros, por un monto total de $618.179 millones. En comparación con el mes previo, los actos ascendieron un 4,2%. Por + Seguir en







Febrero contabilizó un total de 3567 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la cantidad de escrituras de compraventa realizadas en febrero cayeron un 16,9%, en su comparación interanual, contabilizando un total de 3.567 registros, por un monto final de $618.179 millones.

Contra enero de 2026, los actos ascendieron un 4,2% (3.423 escrituras). Por su parte, el monto medio de los registros escriturales fue de $173.305.037( 120.764 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio), lo que marcó un crecimiento del 37,4% en un año en pesos, y en moneda estadounidense trepó 4,05%.

Estadisticas-escruturas-febrero-2026-1 En enero también se llevaron a cabo 592 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que la baja en ese sentido es del 38,6% respecto al mismo mes del año pasado y representa un 16,6% del total de las compraventas.

“Luego de varios años de crecimiento sostenido, en este 2026 seguramente nos encontraremos con bajas interanuales, como vienen mostrando los últimos informes. Hay un dato clave que siempre remarcamos: la importancia del crédito hipotecario en el dinamismo del mercado inmobiliario. Y esta merma interanual hipotecaria del 38% impacta directamente en el mercado”, señaló al respecto, Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Estadisticas-escruturas-febrero-2026-3 En este marco, agregó: “Porque el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda. Por eso es un factor fundamental, al que, cuando el mercado lo ofrece, la gente lo toma como forma de financiación. En ese sentido, es alentador que comiencen a aparecer líneas con tasas preferenciales, que vuelven a generar expectativas”.