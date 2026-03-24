Las tapas de los principales diarios, a 50 años del golpe de Estado de 1976 Mientras algunos medios dedicaron sus portadas completas a recordar el 24 de marzo, otros relegaron la fecha a espacios secundarios y la asociaron a una movilización opositora al gobierno de Javier Milei. Por + Seguir en







24 de marzo: las tapas de los principales diarios a 50 años del golpe de Estado de 1976

El 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 dejó al descubierto, una vez más, la grieta en el tratamiento mediático de la memoria en la Argentina. Las tapas de los principales diarios reflejaron enfoques dispares: desde la centralidad absoluta del recuerdo hasta su reducción a un recuadro con tono político coyuntural.

De un lado, diarios como Página/12 y Crónica optaron por colocar la fecha en el corazón de sus portadas. El primero tituló “Horror sin límites”, acompañado por una imagen inquietante y una bajada que pone el foco en una deuda de la justicia: los centros clandestinos destinados a niños durante la dictadura. Con la volanta “A 50 años del golpe, todos a la plaza”, el diario inscribe la conmemoración en clave de memoria activa y denuncia.

image En la misma línea, Crónica apeló a un mensaje directo y simbólico: “Nunca Más”. La tapa reúne imágenes de archivo de la dictadura, con figuras como Jorge Rafael Videla y escenas de época, en un montaje que busca reforzar el peso histórico de la fecha. La bajada remarca el medio siglo del inicio del régimen y convoca a las actividades del Día de la Memoria, con epicentro en Plaza de Mayo.

image En contraste, Clarín y La Nación relegaron el aniversario a espacios secundarios. Ambos priorizaron en sus títulos principales la coyuntura internacional, con la anunciada tregua de Donald Trump en el conflicto con Irán.

En La Nación, la fecha aparece en dos notas menores. Una, de tono más histórico, titulada “El día en que todo cambió para siempre”. La otra adopta un enfoque político: “Plaza de Mayo, epicentro de marchas de la oposición”, donde se describe la convocatoria de organismos de derechos humanos, el peronismo y la izquierda. La elección del encuadre desplaza el eje desde la memoria hacia la dinámica opositora.