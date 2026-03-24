24 de marzo de 2026 Inicio
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Taty Almeida: "Le vamos a demostrar a Milei que no van a poder borrar la memoria"

En la previa al acto central por los 50 años del golpe, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo apuntó contra el Gobierno, reivindicó la lucha por los derechos humanos y destacó el recambio generacional.

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Taty Almeida

Taty Almeida, en la previa de la marcha por el 24 de marzo: "Le vamos a demostrar a Milei que no van a poder borrar la memoria"

En la antesala de un nuevo acto en Plaza de Mayo, a medio siglo del último golpe cívico-militar en Argentina, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, cargó con dureza contra la gestión de Javier Milei y dejó una serie de definiciones atravesadas por la emoción y la memoria.

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En diálogo con C5N, Almeida aseguró estar “muy emocionada porque hay una gran cantidad de gente en la plaza” y planteó el sentido político de la jornada: “Le vamos a demostrar a Milei y compañía que no van a poder borrar la memoria. Son un gobierno totalmente negacionista. Le demostramos a Milei y compañía que no nos han vencido”.

A sus 96 años, la histórica militante puso el foco en la continuidad de la lucha: “Quedamos tres madres y dos abuelas. Así que cuando ya no estemos hemos pasado la posta, de a poquito. A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

En ese sentido, destacó el rol de las nuevas generaciones como garantía del legado: “El legado estaba garantizado por nuestros nietos y biznietos. Esa es la alegría que tenemos. Así como fui con mis hijos a dar charlas a los colegios, ahora están los biznietos”. Y agregó, conmovida: “Los jóvenes me aplauden y me dicen: ‘Taty, estamos con vos’. Es muy conmovedor”.

Almeida también cuestionó los discursos oficiales en torno al terrorismo de Estado: “El gobierno podrá negar todo lo que quiera. Que miren los 12 desaparecidos que aparecieron en el centro clandestino de La Perla”, dijo en referencia a los hallazgos realizados en los últimos días en el emblemático sitio de represión durante la dictadura.

Sobre el presente político, dejó una advertencia directa: “Se le está terminando el veranito a Milei”. Finalmente, reafirmó su compromiso personal y colectivo con la defensa democrática: “A pesar de mis 96 años, espero tener cuerda para rato todavía. Este es un año especial. Son 50 años que han pasado. Al paso que vamos, seguiremos defendiendo esta democracia que nos costó mucho”.

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